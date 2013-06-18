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FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
750.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 750.000.000 €
Energie : 750.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2015 : 125.000.000 €
12/08/2015 : 125.000.000 €
18/12/2013 : 150.000.000 €
19/12/2013 : 150.000.000 €
19/12/2013 : 200.000.000 €
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PARC PHOTOVOLTAIQUE CESTAS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20120442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
Banques acceptables
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 750 million
EUR 1500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement de projets d'énergies renouvelables, principalement éolienne et photovoltaïque, sur l'ensemble du territoire francais.

Le projet portera notamment sur le financement des énergies renouvelables suivantes :
- éolienne
- photovoltaïque
- hydraulique
- géothermique.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux en soutenant des projets qui contribuent à atténuer le changement climatique et à réduire la consommation d'énergie. En raison de leurs caractéristiques techniques, certaines des allocations proposées sont susceptibles de relever de l'Annexe II de la directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. La Banque évaluera la capacité et les procédures d'intermédiaires financiers à assurer la conformité à la réglementation environnementale nationale et européenne sur la biodiversité.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48270897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet Géothermie Villages Nature
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52955104
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Bétout Project
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57350267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Project Air Watt
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57350790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Project LCV Porette Nérone
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57350793
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Project Belvesol (Gerosolaire)
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57351107
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Project Synergie Maurienne
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57351194
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Project LCV Miroir
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57351460
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Moulin de Sehen Project
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57354108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Environmental Impact Study - Maia Eolis Bernes Project
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57356476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - PARC EOLIEN DE VAUX-COULOMMES
Datum der Veröffentlichung
20 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62523517
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de parc éolien de Neuilly-Saint-Front et Monnes
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76901811
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de Parc Eolien de Pays de Retz Sud
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76914427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de Parc Eolien de Soulanes de Nore
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76915896
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Projet de parc éolien de Plessier Rozainvillers / Mézières en Santerre / Hangest en Santerre
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76894718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
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Europäische Union
Länder
Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact sur L'Environnement - Projet de parc éolien des Monts (Aube)
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78707797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Projet de serres agricoles photovoltaïques - Saint-Martin-de-Crau
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78705397
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Projet de Construction de serres et bâtiments avec toiture photovoltaïque à St-Simon-de-Pellouaille, Département de la Charente-Maritime
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78706490
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Projet de Centrale photovoltaïque de La Forêt, Cantal
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78714073
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etdue d'Impact - Projet de Parc Photovoltaïque de Clarensac
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78716392
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact - Parc éolien de Laur Eole, Département Haute Garonne
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78723955
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
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Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Dossier d'Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63610647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES - Etude d'Impact du Projet de centrale photovoltaïque sur le site CCMP de Pauillac / St-Estèphe
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57430531
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135925623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120442
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Frankreich: Massive EIB-Unterstützung (750 Millionen Euro) für Erneuerbare-Energien-Projekte in Frankreich in Zusammenarbeit mit der Société Générale, der BPCE-Gruppe und dem Crédit Agricole
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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