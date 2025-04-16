Die Investitionsfazilität für Lateinamerika und die Karibik (LACIF) ist ein regionales Kombinationsinstrument, mit dem die EU in Lateinamerika und der Karibik die grüne Wende und ein langfristig nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftswachstum fördert.
Die LACIF wird aus Mitteln des Instruments NDICI/Europa in der Welt finanziert und soll in beiden Regionen zusätzliche Investitionen in wichtige Infrastruktur mobilisieren. Damit trägt sie zur Global-Gateway-Strategie der EU-Kommission bei.
Die Fazilität ist der Nachfolger der subregionalen Investitionsfazilitäten LAIF (Investitionsfazilität für Lateinamerika) und CIF (Investitionsfazilität für die Karibik).
So funktioniert es
Die LACIF fördert Investitionen, die zu den UN-Entwicklungszielen in Lateinamerika und der Karibik beitragen. Sie unterstützt Projekte, die der Global-Gateway-Investitionsagenda der EU für Lateinamerika und die Karibik entsprechen, und legt dabei den Schwerpunkt auf:
- bessere und nachhaltige Infrastruktur
- mehr Umweltschutz, unter anderem durch Klimaschutz und Klimaanpassung
- gerechte und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung und Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen
Die Fazilität bündelt Zuschüsse aus dem EU-Haushalt, um Finanzierungen der EIB sowie von Partnerfinanzinstituten und öffentlichen und privaten Investoren zu mobilisieren.
Die LACIF bietet Kunden:
- Zuschüsse
- technische Hilfe
- Finanzierungsinstrumente wie Fremdkapital, Eigenkapital und Garantien
Wer ist förderfähig?
Die LACIF unterstützt Projekte in folgenden Bereichen:
- Wasser- und Sanitärversorgung
- Abfallwirtschaft
- Verkehr und Stadtentwicklung
- Gesundheit und Bildung
- Wiederaufbau und Sanierung
- ländliche Entwicklung und nachhaltige Landwirtschaft
- nachhaltige Energie
- Finanzdienstleistungen und Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen
- Umweltschutz
Zielregionen
Die Fazilität ist in folgenden Ländern verfügbar:
- Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay
- Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname sowie Trinidad und Tobago
Projektbeispiele
-
Auf der Sonnenseite der Energiewende
Mit reichlich Wind, Sonne, kritischen Rohstoffen und einer ehrgeizigen Strategie kann Chile ein Vorreiter bei Erneuerbaren werden
-
Solidarität mit den kleinen Inselstaaten und gesunder Menschenverstand in Klimafragen
Die EU-Initiative Global Gateway zeigt, wie sinnvolle Unterstützung für kleine Inselstaaten aussieht, schreiben EIB-Präsidentin Nadia Calviño und EU-Kommissarin Jutta Urpilainen.
-
Geberpartnerschaften der EIB Global
Reisen Sie in diesem Video zu Projekten, die wir weltweit aus Gebermitteln finanziert haben. Gemeinsam schaffen wir mehr. Über ihre Geberpartnerschaften setzt sich die EIB Global für die Menschen und den Planeten ein.
-
Geschichten von inspirierenden Frauen
Der Women’s Solutions Reporting Award geht an Journalisten und Dokumentarfilmerinnen, die über inspirierende Frauen im globalen Süden berichten
-
Unternehmerinnen in der Dominikanischen Republik: Julie Belliards Geschichte
Lernen Sie Julie Belliard kennen, eine leidenschaftliche Architektin und Kleinunternehmerin aus Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik.
-
Unternehmer in der Dominikanischen Republik: Héctor und seine Story
Discover how a solar-powered water pump transformed a farmer's life and increased agricultural yields.
Sie haben Interesse?
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Was bedeutet Mittelkombination?
Bei der Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliches Geld für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.
Unsere Kombinationsinstrumente
Die Europäische Investitionsbank kombiniert weltweit Zuschüsse und Darlehen über sieben regionale Investitionsfazilitäten und andere themenbezogene Kombinationsinstrumente.