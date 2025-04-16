Die Investitionsfazilität für Lateinamerika und die Karibik (LACIF) ist ein regionales Kombinationsinstrument, mit dem die EU in Lateinamerika und der Karibik die grüne Wende und ein langfristig nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftswachstum fördert.

Die LACIF wird aus Mitteln des Instruments NDICI/Europa in der Welt finanziert und soll in beiden Regionen zusätzliche Investitionen in wichtige Infrastruktur mobilisieren. Damit trägt sie zur Global-Gateway-Strategie der EU-Kommission bei.

Die Fazilität ist der Nachfolger der subregionalen Investitionsfazilitäten LAIF (Investitionsfazilität für Lateinamerika) und CIF (Investitionsfazilität für die Karibik).