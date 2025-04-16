Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Investitionsfazilität für Lateinamerika und die Karibik

Für nachhaltiges und grünes Wachstum in Lateinamerika und der Karibik

Die Investitionsfazilität für Lateinamerika und die Karibik (LACIF) ist ein regionales Kombinationsinstrument, mit dem die EU in Lateinamerika und der Karibik die grüne Wende und ein langfristig nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftswachstum fördert.

Die LACIF wird aus Mitteln des Instruments NDICI/Europa in der Welt finanziert und soll in beiden Regionen zusätzliche Investitionen in wichtige Infrastruktur mobilisieren. Damit trägt sie zur Global-Gateway-Strategie der EU-Kommission bei.

  Die Fazilität ist der Nachfolger der subregionalen Investitionsfazilitäten LAIF (Investitionsfazilität für Lateinamerika) und CIF (Investitionsfazilität für die Karibik).

So funktioniert es

Die LACIF fördert Investitionen, die zu den UN-Entwicklungszielen in Lateinamerika und der Karibik beitragen. Sie unterstützt Projekte, die der Global-Gateway-Investitionsagenda der EU für Lateinamerika und die Karibik entsprechen, und legt dabei den Schwerpunkt auf:

  • bessere und nachhaltige Infrastruktur
  • mehr Umweltschutz, unter anderem durch Klimaschutz und Klimaanpassung
  • gerechte und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung und Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen

Die Fazilität bündelt Zuschüsse aus dem EU-Haushalt, um Finanzierungen der EIB sowie von Partnerfinanzinstituten und öffentlichen und privaten Investoren zu mobilisieren.

Die LACIF bietet Kunden:

  • Zuschüsse
  • technische Hilfe
  • Finanzierungsinstrumente wie Fremdkapital, Eigenkapital und Garantien

Wer ist förderfähig?

Die LACIF unterstützt Projekte in folgenden Bereichen:

  • Wasser- und Sanitärversorgung
  • Abfallwirtschaft
  • Verkehr und Stadtentwicklung
  • Gesundheit und Bildung
  • Wiederaufbau und Sanierung
  • ländliche Entwicklung und nachhaltige Landwirtschaft
  • nachhaltige Energie
  • Finanzdienstleistungen und Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen
  • Umweltschutz

Zielregionen

Die Fazilität ist in folgenden Ländern verfügbar:

  • Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay
  • Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname sowie Trinidad und Tobago

Projektbeispiele

  •
    16 April 2025

    Auf der Sonnenseite der Energiewende

    Mit reichlich Wind, Sonne, kritischen Rohstoffen und einer ehrgeizigen Strategie kann Chile ein Vorreiter bei Erneuerbaren werden

    KMU Windenergie Klima Dekarbonisierung Erneuerbare Energien Solarkraft Energieeffizienz Energieumwandlung Chile Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
  • 5 September 2024

    Solidarität mit den kleinen Inselstaaten und gesunder Menschenverstand in Klimafragen

    Die EU-Initiative Global Gateway zeigt, wie sinnvolle Unterstützung für kleine Inselstaaten aussieht, schreiben EIB-Präsidentin Nadia Calviño und EU-Kommissarin Jutta Urpilainen.

    Ozeane Interviews Umwelt Direktorium Nadia Calviño Cabo Verde Barbados Kiribati Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 14 Mai 2024

    Geberpartnerschaften der EIB Global

    Reisen Sie in diesem Video zu Projekten, die wir weltweit aus Gebermitteln finanziert haben. Gemeinsam schaffen wir mehr. Über ihre Geberpartnerschaften setzt sich die EIB Global für die Menschen und den Planeten ein.

    Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika Stadtentwicklung Institutional Europäische Kommission KMU Solidarity with Ukraine Verkehr EU für die Ukraine Gesundheit und Life Sciences Partnerschaften Partner Wasser-/Abwassermanagement Diversität und Geschlechterfragen Migration Treuhandfonds für technische Hilfe in den östlichen Partnerländern (EPTATF) Mandate und Partnerschaften Ecuador Ukraine Senegal Mosambik Armenien Serbien Moldau Östliche Nachbarschaft Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 30 Oktober 2023

    Geschichten von inspirierenden Frauen

    Der Women’s Solutions Reporting Award geht an Journalisten und Dokumentarfilmerinnen, die über inspirierende Frauen im globalen Süden berichten

    Diversität und Geschlechterfragen Argentinien Indien Uganda Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit
  • 28 September 2023

    Unternehmerinnen in der Dominikanischen Republik: Julie Belliards Geschichte

    Lernen Sie Julie Belliard kennen, eine leidenschaftliche Architektin und Kleinunternehmerin aus Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik.

    Mikrofinanz Diversität und Geschlechterfragen Dominikanische Republik Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit
  • 20 September 2023

    Unternehmer in der Dominikanischen Republik: Héctor und seine Story

    Discover how a solar-powered water pump transformed a farmer's life and increased agricultural yields.

    Mikrofinanz Dominikanische Republik Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie

Sie haben Interesse?

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

European Union

NDICI/Europa in der Welt

Das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt ist das Finanzierungsinstrument für das auswärtige Handeln der EU. Es soll Armut beseitigen und weltweit eine nachhaltige Entwicklung, Wohlstand, Frieden und Stabilität fördern. NDICI/Europa in der Welt bündelt die Zusammenarbeit der EU mit allen Drittstaaten mit Ausnahme der Heranführungsländer und überseeischen Gebiete.

EIB Global

Seit über 50 Jahren ist die EIB die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Mit unseren Investitionen fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Was bedeutet Mittelkombination?

Bei der Mittelkombination, dem sogenannten „Blending“, werden Zuschüsse gezielt eingesetzt, um zusätzliches Geld für Entwicklungsprojekte zu mobilisieren. Kombiniert werden Zuschüsse häufig mit Darlehen, Eigenkapital, eigenen Mitteln der Empfänger oder anderen Finanzierungsformen. Damit sinken die Risiken von Projekten, und sie kommen für eine Bankfinanzierung infrage. Beim Blending können die Partner ihre Zuschüsse optimal einsetzen und den Entwicklungseffekt ihrer Arbeit steigern.

Unsere Kombinationsinstrumente

Die Europäische Investitionsbank kombiniert weltweit Zuschüsse und Darlehen über sieben regionale Investitionsfazilitäten und andere themenbezogene Kombinationsinstrumente.

