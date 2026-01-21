Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

InvestEU-Beratungsplattform

Das Portal für EU-Investitionsberatung

Die InvestEU-Beratungsplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Beratung und technische Hilfe aus zentral verwalteten EU-Mitteln. Als ein Kernelement des InvestEU-Programms für nachhaltige Investitionen, Innovation, Beschäftigung und Wachstum in der EU bündelt sie 13 bisherige Beratungsangebote. Projektträger und Finanzintermediäre erhalten über diese eine, klar strukturierte Anlaufstelle maßgeschneiderte Hilfe für Kapazitätsaufbau und die Vorbereitung, Strukturierung und Umsetzung von Projekten.

Die Beratungsplattform wird von der Europäischen Kommission verwaltet und aus dem EU-Haushalt finanziert. Ein Partner-Netz erbringt die Beratung. Der EIB-Gruppe als Hauptpartner stehen nationale Förderbanken, multilaterale Institutionen und spezialisierte Fachagenturen zur Seite.

InvestEU Advisory Hub
InvestEU Advisory Hub
InvestEU Advisory Hub
©InvestEU Advisory Hub
Download original
Logo
European Commission
Logo
©European Commission
Download original
Logo
EIB advisory
Logo
©EIB
Download original

Kriterien

Unser Angebot

Die InvestEU-Beratungsplattform bietet verschiedene Beratungsleistungen, um Investitionsprojekte voranzubringen und investitionsreif zu machen. Dazu gehören:

  • Unterstützung bei Projektvorbereitung und -entwicklung, von Machbarkeitsprüfungen über Konzeption, Strukturierung und Planung der Auftragsvergabe bis zur Umsetzungsstrategie
  • Kapazitätsaufbau für Projektträger und Intermediäre, um finanzielle und operative Kompetenzen zu verbessern
  • Entwicklung von Märkten und Investitions-Ökosystemen, einschließlich Sensibilisierung und Koordinierung bei Investitionslücken

Die Unterstützung durch die Beratungsplattform bedeutet nicht automatisch Zugang zu Finanzierungen und ist nicht an einen Antrag auf Mittel aus dem InvestEU-Fonds gebunden. Einzelne Beratungsinitiativen können jedoch eng an bestimmte Finanzprodukte gekoppelt sein.

Weitere Informationen zu den Leistungen der EIB-Gruppe über die InvestEU-Beratungsplattform finden Sie hier: Leistungen der EIB über die InvestEU-Beratungsplattform

Wer ist förderfähig?

Die InvestEU-Beratungsplattform richtet sich an:

  • Private Projektträger wie Unternehmen, Sozialunternehmen und andere private Einrichtungen
  • Öffentliche Projektträger, etwa nationale, regionale und lokale Behörden
  • Finanz- und andere Intermediäre, die Finanzierungen oder Beteiligungen für Dritte umsetzen, vor allem wenn der Zugang zu Finanzierungen schwierig ist

Die Beratungsleistungen unterstützen Projekte und Projektträger in einer Vielzahl von Sektoren, die den InvestEU-Prioritäten entsprechen. Dazu gehören nachhaltige Infrastruktur, Forschung und Innovation, kleine und mittlere Unternehmen sowie soziale Investitionen und Kompetenzen.

Länder

Die InvestEU-Beratungsplattform funktioniert EU-weit und steht allen förderfähigen Kunden mit Projekten in EU-Mitgliedstaaten offen.

Zur InvestEU-Beratungsplattform  

Passende Unterstützung für Ihr Projekt

Einen Antrag auf der InvestEU-Beratungsplattform einreichen

Assistenten starten  

Aktuelle Storys

  • 2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 5 Juni 2025

    Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

    Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung

    Infrastruktur Stadtentwicklung InvestEU Advisory Hub Beratung InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 2 Mai 2024

    Die EU liefert: Grüne Binnenschifffahrt in Litauen

    Litauen will die Binnenschifffahrt wiederbeleben und mit Elektrofrachtern jährlich 14 000 Tonnen CO2 einsparen

    InvestEU Advisory Hub Verkehr Beratung InvestEU Litauen Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 2 Mai 2024

    Die EU liefert: Rumänische Traditionsuni auf Zukunftskurs

    Die Universität in Târgu Mureş modernisiert mithilfe der EU ihre Infrastruktur und Labore für Forschung und Medizinerausbildung

    Infrastruktur InvestEU Advisory Hub Gesundheit und Life Sciences Advisory services InvestEU Allgemeine und berufliche Bildung Rumänien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 24 November 2023

    Wissen tanken und Energie sparen

    Rom will über 200 Schulen energetisch sanieren, aber für das Großprojekt brauchte die Stadt erst einmal Hilfe bei der Planung

    Infrastruktur Stadtentwicklung InvestEU Advisory Hub Beratung InvestEU Allgemeine und berufliche Bildung Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur Energie
  • 29 Juni 2023

    Straßen der Natur

    Litauen will die Binnenschifffahrt wiederbeleben und mit Elektrofrachtern jährlich 14 000 Tonnen CO2 einsparen

    InvestEU Advisory Hub Verkehr Beratung InvestEU Litauen Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
Weitere Storys  

EIB Beratung

Unsere Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden und schöpft dabei aus einem Erfahrungsschatz von mehr als 50 Jahren. Das erhöht die Wirkung unserer Finanzierungen und sichert den Projekterfolg.

Mehr dazu  