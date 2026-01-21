Die InvestEU-Beratungsplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Beratung und technische Hilfe aus zentral verwalteten EU-Mitteln. Als ein Kernelement des InvestEU-Programms für nachhaltige Investitionen, Innovation, Beschäftigung und Wachstum in der EU bündelt sie 13 bisherige Beratungsangebote. Projektträger und Finanzintermediäre erhalten über diese eine, klar strukturierte Anlaufstelle maßgeschneiderte Hilfe für Kapazitätsaufbau und die Vorbereitung, Strukturierung und Umsetzung von Projekten.
Die Beratungsplattform wird von der Europäischen Kommission verwaltet und aus dem EU-Haushalt finanziert. Ein Partner-Netz erbringt die Beratung. Der EIB-Gruppe als Hauptpartner stehen nationale Förderbanken, multilaterale Institutionen und spezialisierte Fachagenturen zur Seite.
Kriterien
Die InvestEU-Beratungsplattform bietet verschiedene Beratungsleistungen, um Investitionsprojekte voranzubringen und investitionsreif zu machen. Dazu gehören:
- Unterstützung bei Projektvorbereitung und -entwicklung, von Machbarkeitsprüfungen über Konzeption, Strukturierung und Planung der Auftragsvergabe bis zur Umsetzungsstrategie
- Kapazitätsaufbau für Projektträger und Intermediäre, um finanzielle und operative Kompetenzen zu verbessern
- Entwicklung von Märkten und Investitions-Ökosystemen, einschließlich Sensibilisierung und Koordinierung bei Investitionslücken
Die Unterstützung durch die Beratungsplattform bedeutet nicht automatisch Zugang zu Finanzierungen und ist nicht an einen Antrag auf Mittel aus dem InvestEU-Fonds gebunden. Einzelne Beratungsinitiativen können jedoch eng an bestimmte Finanzprodukte gekoppelt sein.
Weitere Informationen zu den Leistungen der EIB-Gruppe über die InvestEU-Beratungsplattform finden Sie hier: Leistungen der EIB über die InvestEU-Beratungsplattform
Die InvestEU-Beratungsplattform richtet sich an:
- Private Projektträger wie Unternehmen, Sozialunternehmen und andere private Einrichtungen
- Öffentliche Projektträger, etwa nationale, regionale und lokale Behörden
- Finanz- und andere Intermediäre, die Finanzierungen oder Beteiligungen für Dritte umsetzen, vor allem wenn der Zugang zu Finanzierungen schwierig ist
Die Beratungsleistungen unterstützen Projekte und Projektträger in einer Vielzahl von Sektoren, die den InvestEU-Prioritäten entsprechen. Dazu gehören nachhaltige Infrastruktur, Forschung und Innovation, kleine und mittlere Unternehmen sowie soziale Investitionen und Kompetenzen.
Die InvestEU-Beratungsplattform funktioniert EU-weit und steht allen förderfähigen Kunden mit Projekten in EU-Mitgliedstaaten offen.
