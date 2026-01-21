Die InvestEU-Beratungsplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Beratung und technische Hilfe aus zentral verwalteten EU-Mitteln. Als ein Kernelement des InvestEU-Programms für nachhaltige Investitionen, Innovation, Beschäftigung und Wachstum in der EU bündelt sie 13 bisherige Beratungsangebote. Projektträger und Finanzintermediäre erhalten über diese eine, klar strukturierte Anlaufstelle maßgeschneiderte Hilfe für Kapazitätsaufbau und die Vorbereitung, Strukturierung und Umsetzung von Projekten.

Die Beratungsplattform wird von der Europäischen Kommission verwaltet und aus dem EU-Haushalt finanziert. Ein Partner-Netz erbringt die Beratung. Der EIB-Gruppe als Hauptpartner stehen nationale Förderbanken, multilaterale Institutionen und spezialisierte Fachagenturen zur Seite.