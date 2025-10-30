Über den Geber
Spanien ist seit 2004 Geberpartner der EIB. Als beitragendes Mitglied des FEMIP-Treuhandfonds (FTF) fördert das Land die Entwicklungszusammenarbeit in der südlichen Nachbarschaft der EU. Über den Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika (EU-AITF) unterstützt es außerdem Infrastrukturprojekte in Subsahara-Afrika. Im Jahr 2023, hat Spanien 70 Mio. Euro für den Treuhandfonds EU für die Ukraine (EU4U) zugesagt, der den Wiederaufbau der Ukraine unterstützt. Spanien beteiligt sich auch am AKP-Treuhandfonds, der Wachstum und Wohlstand in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern fördert.