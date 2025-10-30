Über den Geber

Die Niederlande sind seit 2005 Geberpartner der EIB. Mit Beiträgen zum FEMIP-Treuhandfonds (FTF) und zum Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU–Afrika (EU–AITF) unterstützen sie die Entwicklungszusammenarbeit in der südlichen Nachbarschaft der EU und in Subsahara-Afrika. Außerdem haben die Niederlande mit der EIB vor Kurzem den Fonds für den Wassersektor (WSF) eingerichtet, um die Entwicklung und Umsetzung solider Wasserprojekte zu fördern. 2023 beteiligten sich die Niederlande am „EU für die Ukraine“-Fonds (EU4U), der den Wiederaufbau und Neustart des Landes unterstützt.