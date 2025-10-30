Über den Geber
Luxemburg ist ein langjähriger Geberpartner der EIB. Seit 2004 hat das Land neun Treuhandfonds als Geldgeber oder Gründungsmitglied unterstützt. Mit seinem Beitrag fördert Luxemburg den Klimaschutz, eine nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturinvestitionen in der Nachbarschaft der EU, in der Ukraine und in Entwicklungsländern weltweit. Die Treuhandfonds konzentrieren sich auf Projekte in Bereichen wie finanzielle Teilhabe, erneuerbare Energie, Verkehr, resiliente Städte und gerechtes Wachstum.