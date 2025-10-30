Über den Geber
Frankreich wurde 2005 Geberpartner der EIB. Über den FEMIP-Treuhandfonds (FTF) unterstützt das Land die Entwicklungszusammenarbeit in der südlichen Nachbarschaft der EU, über den Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU–Afrika (EU–AITF) Projekte in Subsahara-Afrika. Mit Beiträgen zum Treuhandfonds für technische Hilfe in der Östlichen Partnerschaft (EPTATF) finanziert Frankreich technische Hilfe für Projekte in den Ländern der Zielregion. Frankreich beteiligt sich am AKP-Treuhandfonds, der Wachstum und Wohlstand in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern fördert, und am „EU für die Ukraine“-Fonds (EU4U), den Wiederaufbau und Neustart des Landes unterstützt.