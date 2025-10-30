Über den Geber
Finnland ist seit 2006 einer der Geberpartner der EIB. Mit finnischen Zuschüssen für den FEMIP-Treuhandfonds (FTF) werden Technische-Hilfe- und Risikokapital-Operationen für wichtige Projekte in der südlichen Nachbarschaft der EU finanziert. Außerdem unterstützt Finnland als beitragendes Mitglied des Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika (EU-AITF) Infrastrukturprojekte in Subsahara-Afrika. Finnland beteiligt sich am AKP-Treuhandfonds, der Wachstum und Wohlstand in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern fördert, und am „EU für die Ukraine“-Fonds (EU4U), den Wiederaufbau und Neustart des Landes unterstützt.