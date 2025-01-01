Die 2020er-Jahre sind das entscheidende Jahrzehnt im Kampf gegen den Klimawandel.
Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute spielen als wichtige Akteure der Finanzsysteme eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung klimabezogener Risiken und der Lenkung von Finanzströmen in CO2-arme und klimaresiliente Projekte.
Im Rahmen des Programms arbeitet die EIB mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusammen, um Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten maßgeschneiderte technische Hilfe zu leisten und so weltweit klimaresiliente Finanzsysteme aufzubauen.
Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem wird vom Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) finanziert und trägt zur Initiative der NDC-Partnerschaft Readiness Support for Greening Central Banks bei.
Unser Angebot
Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem leistet maßgeschneiderte Unterstützung in folgenden Bereichen:
- Förderung eines günstigen finanziellen Umfelds für grüne Investitionen
- Unterstützung von Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten bei der Bewertung und Bewältigung von Klimarisiken
- Kapazitätsaufbau und
- Austausch von Best Practices der Kreditvergabe mit Finanzinstituten, um den Anteil grüner Investitionen in ihrem Portfolio zu erhöhen
Wer ist förderfähig?
Das Programm richtet sich an:
- Zentralbanken und Aufsichtsbehörden
- Finanzinstitute
Die Einrichtungen sollten sich in Entwicklungs- oder Schwellenländern befinden.
Aktuell unterstützen wir:
, Albanien Armenien, Ethiopien, , Georgien, Kenia Nigeria, , Nordmazedonien Ruanda
Wie Sie Hilfe bekommen
