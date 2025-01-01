Die 2020er-Jahre sind das entscheidende Jahrzehnt im Kampf gegen den Klimawandel.

Aufsichtsbehörden und Finanzinstitute spielen als wichtige Akteure der Finanzsysteme eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung klimabezogener Risiken und der Lenkung von Finanzströmen in CO 2 -arme und klimaresiliente Projekte.

Im Rahmen des Programms arbeitet die EIB mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusammen, um Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten maßgeschneiderte technische Hilfe zu leisten und so weltweit klimaresiliente Finanzsysteme aufzubauen.

Das Technische-Hilfe-Programm für ein grüneres Finanzsystem wird vom Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) finanziert und trägt zur Initiative der NDC-Partnerschaft Readiness Support for Greening Central Banks bei.