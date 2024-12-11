Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Präsidentin Calviño laut POLITICO eine der mächtigsten Personen Europas

11 Dezember 2024
©Julie de Bellaing/ EIB

Nadia Calviño ist am 10. Dezember 2024 beim jährlichen POLITICO-Ranking der 28 mächtigsten Personen Europas in der Kategorie der wichtigsten „Macher“ nominiert worden.

Die POLITICO28-Liste, auf der neben der Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der polnische Premierminister Donald Tusk vertreten sind, hat drei Kategorien: Macher, Störer und Träumer. Jede steht für eine andere Art von Macht.

Calviño wurde gewürdigt, weil sie Europas größte Herausforderungen angeht. Dazu hat sie Sicherheit und Verteidigung zu einer Kernpriorität erklärt und die Rolle der Europäischen Investitionsbank als Klimabank gefestigt.

POLITICO: „Zu einem Zeitpunkt, da nur wenige bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, ist auf Calviño Verlass. Sie stellt die nötigen Mittel bereit, um das Dach der EU vor dem Einsturz zu bewahren.“ 

Im Gespräch mit Aitor Hernández-Morales von POLITICO betonte Calviño die Rolle der Europäischen Investitionsbank-Gruppe als Unterstützerin der EU-Politik. Dazu arbeitet die Gruppe eng mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und der neuen Europäischen Kommission zusammen, die seit einer Woche im Amt ist.

Calviño: „Wenn man sich die Verschiebungen in der globalen Ordnung anschaut, ist es heutzutage sehr kalt da draußen. Deshalb müssen wir Europäerinnen und Europäer eng zusammenstehen und Kurs halten. Und wir müssen hart arbeiten: Damit Europa weiterhin floriert, das Wohlstandsversprechen an künftige Generationen einlösen kann und eine starke Stimme in der Welt behält.“

Die spanische Ökonomin und Juristin Calviño ist seit Januar 2024 Präsidentin der Europäischen Investitionsbank. In ihrer über dreißigjährigen Laufbahn sammelte sie Erfahrungen in Politik, Wirtschaft und Finanzen. Zuvor war Calviño erste stellvertretende Ministerpräsidentin Spaniens und Ministerin für Wirtschaft, Handel und Unternehmen.

Präsidentin Calviño im Gespräch mit POLITICO

custom-preview

Aktuell

Tags

  • Klima
  • Dekarbonisierung
  • Klimaschutz
  • Direktorium
  • Nadia Calviño
  • Digitalisierung und technologische Innovation
  • Klima und Umwelt
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.

Transport InvestEU Kyriacos Kakouris Management committee Czechia European Union Climate and environment Social infrastructure
4 August 2025

InvestEU: EIB provides €45 million to BrianzAcque to improve water and sewerage network efficiency and resilience

The European Investment Bank (EIB) has granted a €45 million loan to BrianzAcque, the publicly owned integrated water service company for the Italian province of Monza and Brianza, to back its 2025-2029 investment plan. The agreement announced by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and BrianzAcque Chairperson and Chief Executive Officer Enrico Boerci aims to improve the efficiency of water and sewerage infrastructure in the municipalities served, benefiting around 877 000 people.

Water Water, wastewater management Management committee Gelsomina VIGLIOTTI Italy European Union Climate and environment Social infrastructure
29 Juli 2025

Spanien: EIB vergibt 50 Mio. Euro an Iberdrola für klimafesten Wiederaufbau des Stromnetzes nach verheerenden Unwettern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Iberdrola zwei Kredite über jeweils 25 Millionen Euro unterzeichnet. Damit unterstützt sie das Unternehmen bei Wiederaufbau, Klimaanpassung und Digitalisierung des Stromverteilnetzes in Valencia, das im vergangenen Oktober durch verheerende Unwetter beschädigt wurde.