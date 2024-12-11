Präsidentin Calviño laut POLITICO eine der mächtigsten Personen Europas

©Julie de Bellaing/ EIB

Nadia Calviño ist am 10. Dezember 2024 beim jährlichen POLITICO-Ranking der 28 mächtigsten Personen Europas in der Kategorie der wichtigsten „Macher“ nominiert worden.

Die POLITICO28-Liste, auf der neben der Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der polnische Premierminister Donald Tusk vertreten sind, hat drei Kategorien: Macher, Störer und Träumer. Jede steht für eine andere Art von Macht.

Calviño wurde gewürdigt, weil sie Europas größte Herausforderungen angeht. Dazu hat sie Sicherheit und Verteidigung zu einer Kernpriorität erklärt und die Rolle der Europäischen Investitionsbank als Klimabank gefestigt.

POLITICO: „Zu einem Zeitpunkt, da nur wenige bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, ist auf Calviño Verlass. Sie stellt die nötigen Mittel bereit, um das Dach der EU vor dem Einsturz zu bewahren.“

Im Gespräch mit Aitor Hernández-Morales von POLITICO betonte Calviño die Rolle der Europäischen Investitionsbank-Gruppe als Unterstützerin der EU-Politik. Dazu arbeitet die Gruppe eng mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und der neuen Europäischen Kommission zusammen, die seit einer Woche im Amt ist.

Calviño: „Wenn man sich die Verschiebungen in der globalen Ordnung anschaut, ist es heutzutage sehr kalt da draußen. Deshalb müssen wir Europäerinnen und Europäer eng zusammenstehen und Kurs halten. Und wir müssen hart arbeiten: Damit Europa weiterhin floriert, das Wohlstandsversprechen an künftige Generationen einlösen kann und eine starke Stimme in der Welt behält.“

Die spanische Ökonomin und Juristin Calviño ist seit Januar 2024 Präsidentin der Europäischen Investitionsbank. In ihrer über dreißigjährigen Laufbahn sammelte sie Erfahrungen in Politik, Wirtschaft und Finanzen. Zuvor war Calviño erste stellvertretende Ministerpräsidentin Spaniens und Ministerin für Wirtschaft, Handel und Unternehmen.