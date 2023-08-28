Präsident Hoyer hat letzte Woche Partner der Vereinten Nationen (UN) in New York getroffen. In den Gesprächen betonte er, die Europäische Investitionsbank (EIB) werde alles tun, um noch mehr Geld für die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und die Bewältigung der Klimakrise zu mobilisieren und die Finanzierungen effizienter zu gestalten.

Der Besuch fand im Vorfeld der UN-Generalversammlung statt. Auf dem Gipfel Mitte September werden die Vereinten Nationen auf schnelleres Handeln und ein SDG-Konjunkturpaket, ergänzt durch eine „Climate Acceleration Agenda“, drängen.

Bei seinem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres bekräftige Präsident Hoyer, die EIB wolle bei den UN-Nachhaltigkeitszielen eine Partnerschaft auf Augenhöhe pflegen. Denn die SDGs seien der „Kompass für all unser Tun“. Die Gesprächsthemen reichten von der Reform der internationalen Finanzarchitektur über die enge Zusammenarbeit der Bank mit der Weltgesundheitsorganisation im Globalen Süden bis zu Initiativen, mit denen die EIB und die EIB Global als neuer Geschäftsbereich für Entwicklung Länder unterstützen, die weltweit am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden.

Im Rahmen der UN-Generalversammlung ab dem 18. September 2023 will Guterres zwei Sondergipfel und mehrere hochrangige Treffen einberufen, an denen eine EIB-Delegation unter der Leitung von Präsident Hoyer und Vizepräsident Ambroise Fayolle teilnehmen wird. Im Mittelpunkt der UN-Generalversammlung steht der SDG-Gipfel 2023.

Außerdem fanden vergangene Woche weitere bilaterale Treffen statt, unter anderem mit Botschafterin Paula Narváez, der neuen Präsidentin des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC). Der ECOSOC ist eines der sechs wichtigsten Organe der Vereinten Nationen, er überwacht und koordiniert die Arbeit vieler UN-Partner der EIB. Präsident Hoyer zählte zu den ersten externen Stakeholdern, die Botschafterin Narváez nach ihrer Nominierung getroffen hat. Er erläuterte die führende Rolle der EIB, etwa bei der Finanzierung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen oder der Mobilisierung von privatem Kapitel mit innovativen Instrumenten zur Mittelkombination und Risikoabfederung, und sicherte Narváez die Unterstützung der Bank für ihre Präsidentschaft zu.