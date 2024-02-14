Die cloudbasierte Hybridinfrastruktur Polo Strategico Nazionale (PSN) trägt maßgeblich zur Digitalisierung Italiens bei, auch dank der finanziellen Unterstützung der wichtigsten italienischen Finanzinstitute und der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Der Polo Strategico Nazionale ist eine Säule der italienischen Cloud-Strategie, einer Initiative des Ministeriums für Digitalisierung. Es handelt sich dabei um ein Schlüsselprojekt des nationalen Aufbau- und Resilienzplans, für das eine Gruppe großer Finanzinstitute 200 Millionen Euro bereitstellt: Intesa Sanpaolo, UniCredit und Cassa Depositi e Prestiti (CDP) fungierten als Structuring Bank, Original Mandated Lead Arranger und Bookrunner, Banco BPM und BPER als Original Mandated Lead Arranger. Die Finanzierung umfasst auch einen EIB-Beitrag von 73 Millionen Euro. Diese Mittel werden von Intesa Sanpaolo, UniCredit und CDP weitergeleitet und verbessern die Finanzierungskonditionen für das PSN-Projekt.

Zweck des Projekts ist die Schaffung einer technologisch innovativen Cloud-Infrastruktur, die Italiens öffentlicher Verwaltung ein sicheres und wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiges Daten- und Softwaremanagement ermöglicht.

Emanuele Iannetti, CEO des Polo Strategico Nazionale: „Mit ihrer Entscheidung, unsere Arbeit zu unterstützen, bestätigen die italienischen Finanzinstitute und die EIB die Solidität, Glaubwürdigkeit und Legitimation des Projekts. Die Unterstützung der EIB und der Banken Intesa Sanpaolo, UniCredit, CDP, Banco BPM und BPER ist von fundamentaler Bedeutung. Ich danke allen Beteiligten, die an das Projekt glauben.“

Die Finanzierung umfasst drei Kredite[1], die den Polo Strategico Nazionale finanziell untermauern und seine Umsetzung beschleunigen sollen. Sie dienen zur Deckung von Projekt-, Betriebs- und Finanzierungskosten und zur technologischen Erneuerung. Die PSN-Infrastruktur sieht die Migration der Datensätze und Anwendungen der öffentlichen Verwaltung in eine sichere Cloud vor und fördert so die Digitalisierung der italienischen Behörden.

Die Rechtsberatung für die Finanzierungsverträge übernahmen Chiomenti für den Polo Strategico Nazionale (und seine Partner) sowie Gianni & Origoni für Intesa Sanpaolo, UniCredit, CDP, Banco BPM und BPER.

Der Polo Strategico Nazionale (PSN) steht im Eigentum von TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (über ihre Tochtergesellschaft CDP Equity) und Sogei. Seine Aufgabe besteht darin, eine technologisch innovative, unabhängige Cloud-Infrastruktur zu schaffen und zu verwalten, die der öffentlichen Verwaltung Italiens ein sicheres sowie wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiges Daten- und Softwaremanagement ermöglicht. Der Polo Strategico Nazionale ist eine der drei Säulen der italienischen Cloud-Strategie, die das Ministerium für Digitalisierung in Zusammenarbeit mit der Nationalen Agentur für Cybersicherheit entwickelt hat. Die italienische Cloud-Strategie gibt die Richtung für die Migration von Daten und digitalen Anwendungen der öffentlichen Verwaltung in die Cloud vor. Nach Erhalt des Zuschlags unterzeichnete der Polo Strategico Nazionale mit dem Ministerium für Digitalisierung einen Vertrag mit einer Laufzeit von 13 Jahren, um das Projekt umzusetzen.

[1] Ein mittel- bis langfristiger (vorrangiger) Kredit zur Finanzierung der wesentlichen Projektkosten und Investitionen, ein revolvierender Mehrwertsteuer-Kredit und ein revolvierender Betriebsmittelkredit.