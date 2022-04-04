Investitionsausschuss von InvestEU genehmigt EU-Garantie für Finanzierungen von 1,9 Milliarden Euro

Nach Abschluss der InvestEU-Garantievereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank (EIB), die im März unterzeichnet wurde, hat der InvestEU-Investitionsausschuss am 1. April die EU-Garantie für EIB-Finanzierungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro genehmigt. Damit fördert die EIB saubere Energie, Bildung, eine bessere Internetanbindung sowie Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Die ersten Projekte, die in den Genuss der neuen EU-Garantie kommen, fallen unter die InvestEU-Förderbereiche „Soziale Investitionen und Kompetenzen“ und „Nachhaltige Infrastruktur“.

Die mit der EU-Garantie abgesicherten Finanzierungen unterstützen Investitionen in der gesamten EU, unter anderem in Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Polen, Portugal und Spanien. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Wochen unter http://investeu.europa.eu veröffentlicht.

Das InvestEU-Programm setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds stellt eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro für Finanzierungen und Investitionen. Er soll bis zum Jahr 2027 zusätzliche öffentliche und private Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro mobilisieren, zum Wohl von Menschen und Unternehmen in ganz Europa. Die EIB-Gruppe setzt 75 Prozent der EU-Haushaltsgarantie um.

Mit dem InvestEU-Programm mobilisiert die EU langfristige Finanzmittel für eine nachhaltige Erholung und stößt private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen.

