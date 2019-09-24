Auf dem UN-Klimagipfel hat EIB-Präsident Werner Hoyer die neuen Klimaziele der Bank der EU angekündigt. Er betonte: „Die Welt ist auf dem richtigen Weg, aber wir müssen deutlich schneller vorankommen. Wir müssen die knappen öffentlichen Mittel besser nutzen und privates Geld für den Klimakampf mobilisieren. Ohne private Investitionen können wir es nicht schaffen.“

In seinem Kommentar, den Project Syndicate veröffentlicht hat, erklärt er, wie der öffentliche und der private Sektor gemeinsam die grüne Wende finanzieren können.

