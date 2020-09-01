Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt 264 Millionen Euro für den Bau eines 31 Kilometer langen Abschnitts der Autobahn A49 bereit. Der Neubau zwischen der Anschlussstelle Schwalmstadt und dem Ohmtal-Dreieck im Bundesland Hessen schließt eine Lücke im dortigen Autobahnnetz. Die Finanzierung der Bank der EU mit einer Laufzeit von 30 Jahren wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Der EFSI ist Teil der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen.

Mit dem Ausbau der A49 wurde der europäische Baukonzern STRABAG SE über seine Tochtergesellschaft STRABAG Infrastrukturprojekt GmbH beauftragt. Die STRABAG Infrastrukturprojekt GmbH und Meridiam Investments SAS halten jeweils 50 Prozent der eigens gegründeten Projektgesellschaft A 49 Autobahngesellschaft mbH & Co. KG. Neben dem Ausbau umfasst das Projekt auch die Planung und Kofinanzierung sowie den Betrieb und die Instandhaltung eines knapp 62 Kilometer langen Abschnitts der A49 zwischen der Anschlussstelle Fritzlar und dem Ohmtal-Dreieck (BAB 5/BAB 49). Der PPP-Vertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren trat am 1. September 2020 in Kraft. Die Gesamtprojektkosten werden auf rund 1,3 Milliarden Euro veranschlagt. Das A49-PPP-Projekt ist Teil eines umfassenden Infrastrukturprogramms der Bundesregierung für den Teilausbau und die Modernisierung von 20 wichtigen Abschnitten des Bundesstraßennetzes.