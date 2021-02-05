Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem polnischen Unternehmen Packhelp ein Darlehen von 7,5 Millionen Euro bereit. Das Technologie-Start-up stellt maßgeschneiderte Verpackungen her. Mit seinem speziellen Online-Marktplatz bedient Packhelp sowohl KMU, die eine passende Verpackung für ihre Produkte suchen, als auch Druckereien, die hauptsächlich für größere Unternehmen arbeiten und kaum Zugang zu kleineren Betrieben haben. Packhelp setzt auch auf Hersteller ökologischer Kartons, die Kunststoffe ersetzen können.

Das EIB-Darlehen finanziert die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die auf kontinuierlichen technologischen Innovationen beruht und daher erhebliche Investitionen in die Forschung und Entwicklung erfordert. Es hilft Packhelp, seine innovative Online-Plattform weiter zu entwickeln und sein polnisches und europäisches Netz von Zulieferern und Kunden auszubauen. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat das Unternehmen rund 26 Millionen Verpackungsboxen verkauft und 36 000 Kunden in 38 Ländern bedient.

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der von der Europäischen Kommission und der EIB gemeinsam verwalteten Investitionsoffensive für Europa, besichert das Darlehen über die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF) und würdigt damit das Potenzial des Unternehmens in einem wachsenden Markt.

Packhelp fungiert als technologiegestützter Online-Marktplatz, der Aufträge von kleinen und mittleren Unternehmen sammelt und an Druckereien weiterleitet. Die Software eliminiert die mit Logistik und Lieferketten verbundenen Schwierigkeiten und ermöglicht den traditionellen Druckereien den Zugang zum schnellen Online-Handel. Packhelp trägt somit dazu bei, die Bedingungen von KMU und großen Unternehmen beim Zugang zu qualitativ hochwertigen, erschwinglichen und maßgeschneiderten Verpackungen anzugleichen.

Das Unternehmen setzt sich auch für nachhaltige Verpackungen aus umweltfreundlichem Material ein, die eine echte Alternative zu Kunststoffverpackungen sein können. Jede Verpackung des Sortiments muss mindestens zu 80 Prozent aus recyceltem Karton bestehen. Diese Entwicklung soll mit dem EIB-Darlehen noch weiter vorangetrieben werden.