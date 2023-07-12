Vom 3. bis 8. Juli 2023 schloss sich die EIB-Gruppe der Luxembourg Pride Week an und setzte mit einer ganzen Reihe von Events ein Zeichen für Inklusion. Die Bank engagiert sich weltweit für den Schutz und die Stärkung der Rechte von LGBTIQ-Personen. Als Symbol dafür leuchtete zur Pride Week der monumentale Stuhl vor dem EIB-Sitz in Luxemburg nachts für einige Stunden in Regenbogenfarben.

Während der ganzen Woche bot die EIB-Gruppe Gastvorträge zu verschiedenen Aspekten der LGBTIQ-Inklusion und Events für alle Beschäftigten.

Am 4. Juli lud das EIB-Netzwerk Proud zu einem Gespräch mit Crístian Oró Martínez, Referent am Gerichtshof der Europäischen Union, über die Rechtsprechung des EuGH zur LGBTIQ Community. Proud verbindet Beschäftigte der EIB-Gruppe, die sich als LGBTIQ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersex, queer) identifizieren, und LGBTIQ Allies, die sich für deren Anliegen einsetzen. Entlang der Buchstaben LGBTIQ präsentierte und erläuterte Oró Martínez Fälle und Urteile des Gerichtshofs zum Thema.

Am 6. Juli kam Petra De Sutter zu einem Gespräch mit Beschäftigten der EIB. Die Vizepremierministerin Belgiens ist die erste transgeschlechtliche Ministerin in der EU. Das Event wurde von EIB-Vizepräsident Kris Peeters eröffnet und von Generalsekretärin Barbara Balke moderiert, die seit Kurzem zum Kreis der Top 50 Executive Allies zählt. Die Veranstaltungen öffneten das Thema LGBTIQ-Inklusion für alle Beschäftigten. Im Fokus standen rechtliche Fortschritte, aber auch die EU-weite Akzeptanz am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft insgesamt.

Am 5. Juli beteiligte sich die EIB-Gruppe mit einem Team am ersten Luxembourg Pride Run, einem bunten Sportereignis unter dem Banner von Vielfalt und Inklusion.

Lesen Sie den Artikel in L’Essentiel, der die Bank und Txema Urrutia Aldama vom EIB-Netzwerk Proud erwähnt.

Über die gesamte Woche hinweg waren viele Beschäftigte, begleitet von unseren „DEIB Champions“ für Diversität, bei teaminternen oder übergreifenden Veranstaltungen dabei, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema weiter zu schärfen.

Zum Abschluss beteiligte sich die EIB-Gruppe am 8. Juli zusammen mit anderen EU-Institutionen am Equality March – auch dies ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität mit der LGBTIQ Community.

