EIB Global lanciert Fazilität für Innovation und grünen Wandel im Westbalkan

8 September 2025
EIB

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Aktivitäten außerhalb der EU, legt die Fazilität für Innovation und grünen Wandel im Westbalkan auf. Mit dieser Initiative fördert sie das nachhaltige Wachstum des Privatsektors in der Region. Die Fazilität stärkt die Integration dieser Länder in die grüne und die digitale Agenda der EU und entspricht damit ihrem Wirtschafts- und Investitionsplan sowie ihrem neuen Wachstumsplan für den Westbalkan. Für die Fazilität stehen unter dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan insgesamt 170 Millionen Euro für Kredite und 17 Millionen Euro für EU-Zuschüsse bereit. Über günstige Finanzierungen setzt die EIB mit dem Geld Anreize für kleinste, kleine und mittlere sowie Midcap-Unternehmen, in die Digitalisierung, Innovationen und die grüne Wende zu investieren. Die Mittel sind für Investitionen in Cybersicherheit, Produktentwicklung, nachhaltige Landwirtschaft, ökosystembasierten Tourismus und Klimaresilienz bestimmt und werden über einheimische Finanzinstitute und Geschäftsbanken an die betreffenden Unternehmen weitergeleitet.

Parallel zu Krediten und Zuschüssen wird aus der neuen Fazilität gezielte technische Hilfe finanziert, um die Projekte investitionsreif zu machen und den Kapazitätsaufbau zu fördern. Unterstützt werden auch Gründerzentren, Wissenschaftsparks und Forschungszentren. Sie erhalten Angebote für maßgeschneidertes Mentoring, Schulungen und den Personalaustausch, um Innovations-Ökosysteme zu fördern. Gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) in Nordmazedonien will die EIB Global diese ergänzende technische Hilfe voraussichtlich auch für andere Begünstigte im Westbalkan anbieten.

Björn Gabriel, Leiter der EIB-Vertretung in Nordmazedonien: „Die Fazilität für Innovation und grünen Wandel finanziert nicht einfach nur Projekte. Sie ist ein Katalysator für Veränderung. Durch ihre Finanzierungen – kombiniert mit gezielter technischer Hilfe – bekommen Unternehmen eine reale Chance, in Innovation und nachhaltiges Wachstum zu investieren und sich an EU-Standards anzupassen. Unsere Fazilität macht die Firmen wettbewerbsfähiger, fördert ihr Exportgeschäft und sorgt für nachhaltige Beschäftigung und gerechtes Wachstum.“

Die Mittel werden ab dem ersten Halbjahr 2026 verteilt.

  • Westbalkan
9 September 2025

Multilateral development banks hit record $137 billion in climate finance to drive sustainable development worldwide

Global climate finance by multilateral development banks (MDBs) increased 10% last year, reaching a record $137 billion, with the majority directed to low- and middle-income economies. MDBs including the European Investment Bank (EIB) announced the year-on-year increase in a report published today.

Institutional MDBs Partners Climate Ambroise FAYOLLE Climate action Management committee Climate and environment
9 September 2025

Ethiopia: EIB Global partners with banks to unlock climate finance

The European Investment Bank’s development arm, EIB Global, has signed technical assistance agreements with Zemen Bank SC, Dashen Bank SC and Hibret Bank in Ethiopia that will support them in strengthening their ability to identify, assess, and manage climate-related risks, integrating them into their business strategies and daily operations. The banks will be better equipped to assess how climate change could impact their clients and encourage investments that strengthen their resilience against extreme weather events such as floods and droughts. In addition, banks’ capacities are strengthened to analyse impacts of changing international climate policies on businesses and export-dependent industries.

Climate Climate action Ethiopia Sub-Saharan Africa Global development Climate and environment
8 September 2025

Fresenius erhält 400-Millionen-Euro-Darlehen der EIB für Forschung & Entwicklung, Innovation und Kapazitätsausbau in der EU

Der Gesundheitskonzern Fresenius erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein neues Darlehen in Höhe von 400 Millionen Euro zur Stärkung der europäischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E). Die Mittel werden dazu verwendet, den Ausbau der Produktionskapazitäten von Fresenius Kabi für medizinische Produkte und Biosimilars in europäischen Ländern zu unterstützen.