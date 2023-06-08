Neue Finanzierungsvereinbarung über 300 Millionen Euro zwischen Europäischer Investitionsbank (EIB) und BNG Bank für zinsgünstige Kredite an öffentlichen Sektor in den Niederlanden

Das Darlehen folgt auf eine Absichtserklärung der beiden Finanzierungsinstitute über den Austausch von Know-how und Erfahrung, um öffentliche Investitionen in den Niederlanden anzukurbeln. Im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung vergibt die EIB 300 Millionen Euro an die BNG Bank, die mit dem Geld günstige Kredite hauptsächlich an Einrichtungen im Gesundheits- und Bildungssektor bereitstellt.

Da die EIB höchstens 50 Prozent der Kosten eines Projektes finanziert, ermöglicht sie gemeinsam mit der BNG Bank Projekte in Höhe von 600 Millionen Euro. Mithilfe der EIB-Mittel kann die BNG Bank ihren Kunden Zinssätze unter dem Satz regulärer Kredite anbieten.

Thomas Eterman, CEO der BNG Bank: „Als führender Geldgeber des öffentlichen Sektors stellt die BNG Bank ihren Kunden Kredite zu möglichst günstigsten Konditionen zur Verfügung. So können sie ihre größten Herausforderungen bei der Wende bewältigen, wovon letztlich die gesamte Gesellschaft profitiert. Dank des EIB-Darlehens kann die BNG Bank besonders den Kunden im Gesundheits- und Bildungssektor wettbewerbsfähige Zinssätze anbieten. Die Vereinbarung mit der EIB passt also perfekt zu unserer Strategie.“

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die BNG Bank ist der ideale Partner für wettbewerbsfähige Finanzierungen an Kommunen. Mit ihren verschiedenen Instrumenten will die EIB so viele Akteure der Gesellschaft wie möglich finanziell unterstützen. Wir freuen uns dabei sehr über die Zusammenarbeit mit der BNG Bank, etwa im mittleren Segment des niederländischen öffentlichen Sektors.“

2016 hatten die EIB und die BNG Bank bereits eine Vereinbarung unterzeichnet, unter der ein 250-Millionen-Euro-Darlehen bereitgestellt wurde. Damit wurden Investitionen des öffentlichen Sektors im Volumen von 500 Millionen Euro unterstützt. Die Mittel flossen vor allem an Sozialwohnungsgesellschaften und kamen dem niederländischen Bausektor zugute.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile der Europäischen Investitionsbank.

Die BNG Bank setzt sich für eine nachhaltigere Gesellschaft in den Niederlanden ein. Ihr AAA-Rating ermöglicht es ihr, günstige Finanzierungen an Kommunen, Wohnungsverbände und Einrichtungen des Gesundheitswesens zu vergeben und so die öffentlichen Ziele zu unterstützen. Mit einer Bilanzsumme von mehr als 110 Milliarden Euro ist die BNG Bank die viertgrößte Bank der Niederlande.

Pressemitteilung von 2016