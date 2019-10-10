Die EBSD könnte sich dabei auf die Entwicklungskompetenz stützen, die die EIB in den vergangenen 50 Jahren in über 140 Ländern erworben hat. Auch von der wachsenden Zahl der Finanzierungsinstrumente der Bank und ihrem technischen Know-how würde die EBSD bei der Aufgabe profitieren, den Privatsektor in fragilen Volkswirtschaften zu stärken.

Abschließend betonte Präsident Hoyer, dass es notwendig sei, die Europäische Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst, die EU-Länder und ihre bilateralen Institutionen und Entwicklungsagenturen noch stärker in die Neuordnung der Aktivitäten außerhalb der EU einzubinden.

„Wir müssen die Entwicklungspolitik der EU noch enger mit der Bank der EU verzahnen. Genau das sieht der Vorschlag für die EBSD vor“, schloss er.