Wie die Östliche Partnerschaft die Volkswirtschaften gestärkt und den Ordnungsrahmen verbessert hat

Dieser Frage gingen der Atlantic Council und die Europäische Kommission am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbankgruppe nach. Vertreter der sechs Partnerländer Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und Ukraine zogen mit den in der Region tätigen internationalen Finanzierungsinstitutionen Bilanz über das Erreichte und sprachen über anstehende Aufgaben.

Johannes Hahn, EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, eröffnete die Veranstaltung. Er würdigte die Erfolge der Östlichen Partnerschaft seit ihrem Start im Jahr 2009 – vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und die Energieeffizienz hätten davon profitiert. Hahn mahnte aber auch, dass in den Partnerländern noch mehr getan werden müsse, um die Rechtsstaatlichkeit zu sichern, Justizreformen umzusetzen und die Korruption zu bekämpfen.

EIB-Vizepräsident Vazil Hudák knüpfte in einer gesonderten Gesprächsrunde zu Energie und Konnektivität daran an und verwies auf die Bedeutung der Versorgungssicherheit. Er hob hervor, dass die EIB die Östliche Partnerschaft von Beginn an unterstützt habe – mit Investitionen in KMU, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Um anstehende Aufgaben zu meistern, wolle die EIB künftig noch stärker europäische Unternehmen und private Investoren einbinden. Jason Pellmar von der International Finance Corporation stimmte dem zu und erinnerte daran, dass öffentliche Gelder allein nie den gesamten Finanzierungsbedarf decken können. Cristina Harea, stellvertretende Gouverneurin der moldauischen Nationalbank, schilderte die bisherigen Bankenreformen in ihrem Land. Die Östliche Partnerschaft sei wichtig für Moldau, weil sie die Energieversorgung sichere und das Land weniger abhängig mache.