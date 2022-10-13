Der Klimawandel ist eine globale Krise: Es gibt ihn wirklich, ob man nun Wissenschaftler ist oder nicht EIB-Präsident Werner Hoyer

Pariser Ziele: Umsetzung drängt

Rania Al-Mashat, die Ministerin für internationale Zusammenarbeit des Landes, das die Präsidentschaft der COP 27 innehat, lobte die EIB als eine Einrichtung, die sowohl eine Vision als auch konkrete Maßnahmen bietet – wesentliche Bestandteile der COP27. Sie unterstrich die wichtige Partnerschaft mit der Bank und verwies auf Schlüsselprojekte in Ägypten vor allem in den Bereichen Wasser und nachhaltiger Verkehr. Sie betonte auch die entscheidende Rolle multilateraler Entwicklungsbanken bei der Bereitstellung konkreter operativer Unterstützung, um Klimaprojekte auf den Weg zu bringen.

Mit Blick auf das zentrale Thema – dass es bei der COP 27 vor allem um die Umsetzung gehen muss – sagte Ambroise Fayolle, er sehe keinen Bedarf für weitere Verpflichtungen auf der Konferenz, sondern wir müssten vielmehr die Einhaltung bereits eingegangener Verpflichtungen sicherstellen. Die Rednerinnen und Redner betonten die Bedeutung von Investitionen und der Unterstützung des Privatsektors bei der Anpassung und dem Erhalt der Biodiversität.

„Die Biodiversitätskrise ist eine ebenso wichtige Herausforderung wie die Klimakrise“, so Vizepräsident Fayolle.

