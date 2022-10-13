Der Klimawandel ist eine globale Krise: Es gibt ihn wirklich, ob man nun Wissenschaftler ist oder nicht
Pariser Ziele: Umsetzung drängt
Rania Al-Mashat, die Ministerin für internationale Zusammenarbeit des Landes, das die Präsidentschaft der COP 27 innehat, lobte die EIB als eine Einrichtung, die sowohl eine Vision als auch konkrete Maßnahmen bietet – wesentliche Bestandteile der COP27. Sie unterstrich die wichtige Partnerschaft mit der Bank und verwies auf Schlüsselprojekte in Ägypten vor allem in den Bereichen Wasser und nachhaltiger Verkehr. Sie betonte auch die entscheidende Rolle multilateraler Entwicklungsbanken bei der Bereitstellung konkreter operativer Unterstützung, um Klimaprojekte auf den Weg zu bringen.
Mit Blick auf das zentrale Thema – dass es bei der COP 27 vor allem um die Umsetzung gehen muss – sagte Ambroise Fayolle, er sehe keinen Bedarf für weitere Verpflichtungen auf der Konferenz, sondern wir müssten vielmehr die Einhaltung bereits eingegangener Verpflichtungen sicherstellen. Die Rednerinnen und Redner betonten die Bedeutung von Investitionen und der Unterstützung des Privatsektors bei der Anpassung und dem Erhalt der Biodiversität.
„Die Biodiversitätskrise ist eine ebenso wichtige Herausforderung wie die Klimakrise“, so Vizepräsident Fayolle.
Zur Aufzeichnung der Veranstaltung
Hier erfahren Sie mehr über die EIB auf der Jahrestagung von Weltbank und IWF
Implementation: key for delivering on the Paris agreement
Rania Al-Mashat, International Cooperation Minister of the country which currently holds the presidency of COP27, praised the EIB as being an institution both of vision and concrete action: essential ingredients for COP27. She underlined the important partnership with the Bank, pointing to key projects in Egypt especially in the field of water and sustainable transport. She also highlighted the crucial role of multilateral development banks in providing concrete operational support to get climate action projects off the ground.
Echoing a dominant theme of the discussion – that COP27 must above all be about implementation – Vice-President Ambroise Fayolle said he did not believe more commitments were needed at the conferences but rather that we need to make sure that those already made were on track. The speakers emphasised the importance both of investment and private sector support for projects in the sphere of adaptation and biodiversity protection.
“The biodiversity crisis presents as important a challenge as the climate crisis” said Vice-President Fayolle.
Watch the recording of the event