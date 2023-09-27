Vom 4. bis zum 9. September reisten EIB-Vizepräsident Kris Peeters und die Delegation der EIB Global zum 43. ASEAN-Gipfel und zum parallel stattfindenden ASEAN-Indopazifik-Forum. Dort fanden produktive Dialoge mit führenden Stakeholdern, Ministerinnen und Ministern, Projektträgerinnen, Botschaftern und anderen internationalen Finanzierungsinstitutionen statt.

Gegenstand der Gespräche waren die Aussichten und Herausforderungen für nachhaltige Initiativen und Projekte in südostasiatischen Ländern (ASEAN) sowie die Förderung des Wirtschaftswachstums, des Klimaschutzes und einer gerechten Energiewende.

Global Gateway für die grüne Wende von ASEAN-Ländern

„Grüne Finanzierungen“, nachhaltige Infrastruktur“, „Partnerschaft für eine gerechte Energiewende (JETP)“ und „ASEAN“ waren die zentralen Themen des 43. ASEAN-Gipfels und des Indopazifik-Forums (AIPF) am 5. und 6. September in Indonesien.

Vizepräsident Peeters nahm auf dem AIPF an der Podiumsdiskussion „Anreize für grüne Investitionen und die Rolle regulatorischer Reformen“ teil und bekräftigte das Engagement der EIB für grüne Investitionen in Infrastruktur, Verkehr, Energie und Digitales in ASEAN-Ländern.

EIB-Vizepräsident Peeters wendete sich mit folgenden Worten an die Führungsspitzen der ASEAN-Länder: „Die Staaten müssen Projekte besser umsetzen können und mehr solide bankfähige Projekte vorlegen, die wir nur zu gerne finanzieren. Projekte mit langfristigem Wert, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft, zur Umwelt und für künftige Generationen leisten. Infrastrukturprojekte sind dafür ein sehr gutes Beispiel. In puncto Nachhaltigkeit dürfen dabei keine Abstriche gemacht werden. Wenn sich das Projekt nicht langfristig auszahlt, verliert es seine Berechtigung.“

Am 6. September veranstaltete die EIB zusammen mit der ASEAN-Delegation der EU und Sujiro Seam, dem ASEAN-Botschafter der EU, eine Nebenveranstaltung zur Umsetzung von Global Gateway in der ASEAN-Region. Im Vordergrund stand dabei vor allem die Global-Gateway-Strategie mit wegweisenden Projekten von Team Europa und Initiativen zur Förderung nachhaltiger Investitionen in der Region. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Strategie für den öffentlichen und den privaten Sektor in ASEAN-Ländern. Mehr als 180 Personen nahmen an der Veranstaltung teil.

Edvardas Bumsteinas, Leiter der Abteilung Asien und Pazifik bei der EIB: „Wir haben eng mit dem indonesischen Staat zusammengearbeitet und die Vorbereitungen für ein Darlehen von 250 Millionen Euro abgeschlossen, das Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land verbessern soll. Als Teil unseres Engagements für Indonesiens Übergang zu einer grünen Wirtschaft im Rahmen von JETP und mit der Zusage der EIB von bis zu einer Milliarde Euro planen wir mit dem Staat ein Rahmendarlehen von bis zu 500 Millionen Euro. In Vietnam haben unsere Gespräche zu einer Absichtserklärung mit dem Finanzministerium geführt und den Weg für ein 500-Millionen-Euro-Rahmendarlehen geebnet, das den JETP-Zielen in dem Land entspricht. Die Initiativen dürften auf dem Global-Gateway-Forum im Oktober in Brüssel formalisiert werden.“

Mehr regionale Präsenz in Südostasien und im Pazifik

Vor dem Hintergrund der ASEAN-Veranstaltungen weihte die EIB auch das neue Büro der EIB Global in Jakarta ein, das im gleichen Gebäude untergebracht ist wie die ASEAN-Delegation der EU. Bei der Einweihungszeremonie waren die ASEAN- und EU-Missionsleiterinnen und -leiter anwesend.

Sunita Lukkhoo, Leiterin der EIB-Regionalvertretung für Südostasien und den Pazifik: „Der dynamische Puls von Südostasien und den Pazifikstaaten spielt eine wichtige Rolle für die globale Geopolitik und die Entwicklung. Uns geht es nicht nur darum, als Institution hier vertreten zu sein, sondern um ein starkes Signal, dass die EU und ihre Bank ihre Beziehungen zu den ASEAN-Ländern pflegen und ausbauen wollen.“

Das EIB-Büro in Jakarta wurde im September 2022 eröffnet, um die bilateralen und multilateralen Beziehungen zwischen der EIB Global und den südostasiatischen Ländern zu stärken. Die lokale Präsenz ermöglicht es der EIB, die regionsspezifischen Herausforderungen und Chancen besser zu verstehen. Das erleichtert den Austausch von Wissen, Best Practices und technischem Know-how, die zu erfolgreichen Projekten beitragen.

Vietnam – ein aufstrebender Akteur im ASEAN-Raum

Nach Indonesien besuchte die EIB-Delegation Vietnam, ein aktives ASEAN-Mitglied. Dementsprechend ist auch die EIB in dem Land sehr präsent.

Während ihrer Dienstreise nach Vietnam traf die EIB-Delegation mit wichtigen Stakeholdern zusammen, einschließlich des Finanzministers, des Ministers für natürliche Ressourcen und Energie, des stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel und des CEO der vietnamesischen Stromgesellschaft. Die Diskussion drehte sich vor allem um die Unterstützung der EIB für die JETP-Initiative, mögliche Finanzierungen auf staatlicher und unterstaatlicher Ebene und eine bessere Unterstützung einheimischer Banken. Mit den Gesprächen unterstrich die EIB ihr anhaltendes Engagement für die Entwicklung Vietnams.

Das Team der EIB besichtigte auch die U-Bahn-Linie 3 in Hanoi, die von der EIB, der AFD, der AsDB und Frankreich mitfinanziert wurde. Der Projektträger, das Hanoi Metropolitan Railway Management Board, organisierte eine Fahrt auf dem überirdischen Abschnitt der U-Bahn. Voraussichtlich ab nächstem Jahr dürfte der tägliche Weg zur Arbeit für viele Menschen in Hanoi komfortabler und der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt nachhaltiger werden.

Samuel Miquel, Kreditreferent für Finanzierungen in Vietnam: „Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, vor Ort eine spürbare Wirkung zu erzielen, sei es bei der Metro, sanierten Energienetzen, Pumpspeicherkraftwerken oder bei nachhaltigen Stromprojekten, über die wir mit unserem Kunden, der vietnamesischen Stromgesellschaft, beraten.“