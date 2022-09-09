EIB-Vizepräsident Kris Peeters, EU-Botschafter in Indonesien Vincent Piket und EU-Botschafter beim Verband Südostasiatischer Nationen Igor Driesmans eröffnen neue Regionalvertretung der Bank

EIB weitet Tätigkeit in Südostasien aus, mit Fokus auf Klimaschutz, Stadtverkehr, Gesundheit, Energiesicherheit und nachhaltiger Infrastruktur; Projekte von rund 2,6 Milliarden Euro in der Pipeline

EIB engagiert sich seit drei Jahrzehnten in der Region, etwa in Laos, Kambodscha, den Philippinen, Vietnam und Indonesien

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union (EU) und der weltweit größte multilaterale Geldgeber, hat im indonesischen Jakarta eine Regionalvertretung für Südostasien und die Pazifikstaaten eröffnet. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati, EIB-Vizepräsident Kris Peeters, der EU-Botschafter in Indonesien Vincent Piket und der EU-Botschafter beim Verband Südostasiatischer Nationen Igor Driesmans eröffneten heute offiziell das neue Büro der Bank. Es ist in den gleichen Räumlichkeiten untergebracht wie die EU-Delegation für Indonesien und der Verband Südostasiatischer Nationen; die Regionalvertretung in Suva, Fidschi, deckt den Pazifikraum ab.

Die EIB-Vertretung in Jakarta wird dafür sorgen, dass die gemeinsam mit unseren Finanzierungspartnern bereitgestellten Entwicklungsdarlehen das Wachstum beschleunigen, den Wohlstand in ländlichen Gebieten erhöhen, Städte in Innovationszentren verwandeln und die Wirtschaft stärken. Die Eröffnung des Büros in Jakarta folgt auf die Entscheidung der EIB-Anteilseigner – der 27 EU-Mitgliedstaaten –, mit der EIB Global einen eigenen Geschäftsbereich für Entwicklung einzurichten und die internationale Präsenz der Bank zu verstärken.

Vor der Eröffnung präsentierte Vizepräsident Peeters zehn Botschaftern des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN), welche Investitionen die Europäische Kommission, Team Europa und die EIB ermöglichen. Die Bank der EU finanziert den regionalen Klimaschutz, den Kampf gegen den Klimawandel, grüne Energie und den gerechten Übergang zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft, die Entwicklung nachhaltiger und katastrophenresilienter Infrastruktur, die Stadtentwicklung, die Digitalisierung sowie den Verkehr und die blaue Wirtschaft.

Kris Peeters, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Südostasien: „Ich freue mich, die neue Regionalvertretung in Jakarta eröffnen zu dürfen. Sie stärkt die Präsenz von Team Europa in Indonesien, Südostasien und den Pazifikstaaten. Über das Büro werden wir neue Investitionsmöglichkeiten in Millionenhöhe schaffen und die Region dabei unterstützen, ihren dringendsten Investitionsbedarf auf grüne und nachhaltige Weise zu decken. Allein in Indonesien können wir jedes Jahr bis zu einer Milliarde Euro in Projekte investieren. Wir bieten dem öffentlichen und dem privaten Sektor des Landes an, bei der grünen und nachhaltigen Entwicklung des Landes und der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Wir möchten uns als zuverlässigen Partner Indonesiens und Südostasiens etablieren und dazu beitragen, dass das Land und die Region auf eine Weise wachsen und sich weiterentwickeln, die grün und nachhaltig ist, neue Chancen bietet, die Folgen des Klimawandels eindämmt und von EU-Partnerländern unabhängiger macht.“

Markus Berndt, stellvertretender geschäftsführender Direktor der EIB Global: „Die EIB will sich und die Europäische Union noch mehr als zuverlässige Partner etablieren, die Indonesien und Südostasien bei der Bewältigung der dringlichsten Probleme zur Seite stehen. Die EIB Global wird gemeinsam mit Partnerländern in der Region grünes und nachhaltiges Wachstum anschieben, das viele Chancen bietet. Wir wollen die Folgen des Klimawandels eindämmen und gleichzeitig die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln und letztlich die nationale Unabhängigkeit unserer Partnerländer stärken. Die EIB Global ist dafür eines der wichtigsten Instrumente, und ich freue mich auf den Beitrag unserer Regionalvertretung in Jakarta.“

Vincent Piket, EU-Botschafter in Indonesien: „Die Regionalvertretung der EIB in Jakarta wird die Partnerschaft zwischen der EU und Indonesien in den Bereichen Klimaschutz, Energiewende und nachhaltige Stadtentwicklung noch mehr festigen. Die ständige Präsenz der EIB vor Ort sorgt für Nähe und eine bessere operative Handlungsfähigkeit der Bank sowie für eine engere institutionelle Abstimmung mit den nationalen Behörden. Wir hoffen, dass dies unsere enge Zusammenarbeit auf die nächste Stufe hebt.“

Igor Driesmans, EU-Botschafter beim Verband Südostasiatischer Nationen: „Die EIB ist ein wichtiger strategischer Partner, um den Global Gateway voranzubringen – eine wichtige EU-Initiative, um Investitionslücken zu schließen und die dringendsten globalen Herausforderungen zu bewältigen, vom Kampf gegen den Klimawandel über eine bessere Gesundheitsversorgung bis hin zu wettbewerbsfähigeren und zuverlässigeren globalen Lieferketten. Die neue Regionalvertretung der EIB in Jakarta sichert eine intensivere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union, der EIB und den ASEAN-Partnern.“

Sunita Lukkhoo, neue Leiterin der Regionalvertretung der EIB für Südostasien und die Pazifikstaaten: „Mit dem jüngst eröffneten Büro beginnt ein neues Kapitel der Zusammenarbeit mit indonesischen, asiatischen und globalen Partnern und mit Team Europa. Die EIB bringt mehr erschwingliche langfristige Finanzierungen sowie Beratung bei der Projektvorbereitung nach Südostasien. Sie kann ihre Finanzierungen mit Mitteln der EU und aus Finanzierungsinitiativen wie dem Global Gateway kombinieren, wovon letztlich die Menschen in Südostasien maximal profitieren. Die EIB kann damit besser privaten und öffentlichen Investitionsprioritäten gerecht werden und auf die sechs Jahrzehnte lange Best Practice bei weltweiten Projekten aufbauen. Ich freue mich, den öffentlichen und den privaten Sektor der Region mit der Europäischen Union und der EIB zu verbinden und so zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Region und der EU beizutragen.“

Die EIB-Vertretung in Jakarta wurde im Beisein führender Vertreterinnen und Vertreter der Regierung, der Wirtschaft, des Bankensektors, der Zivilgesellschaft und der Diplomatie offiziell eingeweiht.

Stärkere Wirkung der EIB und Team Europas in Südostasien und den Pazifikstaaten

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte supranationale Bank. Über die neue Regionalvertretung in Jakarta kann sie technische und finanzielle Hilfe schneller für entwicklungswirksame Investitionen in der Region bereitstellen. Zudem können Projekte in Indonesien und Südostasien über Regionalbüros und -vertretungen leichter finanziert und Projektträger direkt unterstützt werden.

Bislang hat die EIB Projekte in den Bereichen Energie, Stadtverkehr, Klimaschutz, ländliche Infrastruktur, Stadtentwicklung und Verkehr in Indonesien, Kambodscha, Laos, Vietnam und den Philippinen gefördert. Allein in den letzten zehn Jahren vergab sie dafür mehr als 625 Millionen Euro.

In den kommenden Monaten wird das neue Büro in enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern in Südostasien und den Pazifikstaaten sowie mit Team Europa weiteres Know-how für Investitionen in die Bereiche Klimaschutz, Innovation und Digitalisierung aufbauen.

EIB Global – schnellere Zusammenarbeit mit der EU und Partnerländern weltweit

Die EIB Global wurde 2022 als neuer Geschäftsbereich der Bank für Entwicklungsfinanzierung gegründet. Sie baut auf über sechs Jahrzehnten Tätigkeit der EIB außerhalb der Europäischen Union auf und kann bei ihren Aktivitäten außerhalb der EU auf alle Ressourcen der EIB zurückgreifen. Die EIB Global fördert starke, fokussierte Partnerschaften mit Ländern aus aller Welt, darunter auch Indonesien.

Außerdem stellt die EIB Global sicher, dass Länder wie Indonesien von Finanzierungsinitiativen der Europäischen Union wie dem Europäischen Grünen Deal und dem EU Global Gateway profitieren. Diese Programme stärken die Partnerschaft der EU mit anderen Ländern und ermöglichen langfristige, nachhaltige Finanzierungen für Verkehrsprojekte, Klimaschutz, Digitalisierung und die Stärkung der Gesundheitssysteme sowie von Bildung und Forschung.

Die EIB Global vereint alle Aktivitäten der EIB außerhalb der Europäischen Union in einem einzigen Geschäftsbereich und potenziert so die Wirkung der Bank. Sie ermöglicht es der Bank, ihr Know-how und ihre Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden, und dabei eng mit Team Europa, all unseren Partnern, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten.

In Einklang mit dem Pariser Abkommen und den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN will die EIB Global Projekte finanzieren, die die Anpassung an den Klimawandel ermöglichen, seine Folgen mindern und nachhaltige und innovative Klimaschutzlösungen bieten.

EIB Global wird weltweit auch weiterhin spezielle Finanzierungsinstrumente und Unterstützung für risikoreichere Projekte anbieten, insbesondere im Bereich Klimaschutz, und schwächeren Bevölkerungsgruppen Zugang zur Wasser-, Strom- und Gesundheitsversorgung ermöglichen.

Außerdem will EIB Global die Unabhängigkeit sowie eine größere und gerechte gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe von Frauen sicherstellen.

Die EIB Global in Indonesien

In Indonesien investiert die EIB Global vor allem in Infrastruktur, erneuerbare Energien, die Abfall- und Wasserwirtschaft und die Verringerung von Abfällen und Plastik im Meer. Zudem unterstützt sie die Agenda der indonesischen Regierung für die UN-Nachhaltigkeitsziele.

Zusammen mit Team Europa hilft die EIB Global der indonesischen Regierung, die Treibhausgasemissionen des Landes bis 2030 um bis zu 41 Prozent zu senken. Emissionsarme städtische Infrastrukturprojekte wie Schnellbahn- und Schnellbussysteme tragen entscheidend zur Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen bei, weil diese weltweit zu etwa 70 Prozent in Städten erzeugt werden.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global:

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global sorgt dafür, dass auch Länder außerhalb der Europäischen Union wie Indonesien von milliardenschweren Chancen profitieren. In Indonesien will die EIB Global die Stadtentwicklung sowie Projekte für erneuerbare Energien und Klimaschutz fördern.

Die EIB in Asien

Seit 25 Jahren unterstützt die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Wir finanzieren Projekte, die die Lebensbedingungen der Menschen verbessern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bangalore über sauberes Trinkwasser bis zum Bau von Straßen im ländlichen Kambodscha.

In Asien liegt unser Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Dabei achten wir auch auf den Aspekt der Geschlechtergleichstellung. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen gleichermaßen und gerecht profitieren.