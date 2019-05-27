Vizepräsident Scannapieco spricht darüber, wie Wissen und Innovation zur Erholung der verarbeitenden Industrie in Süditalien beitragen und die wirtschaftliche Entwicklung stärken können.

Dabei erinnert er nicht nur an die Schlüsselrolle der EIB-Gruppe für die Förderung der „harmonischen Entwicklung“ Europas, wie sie in den Römischen Verträgen verankert ist, sondern auch an unsere gemeinsamen Werte. Mit einem Zitat von Robert Schuman, einem der Gründerväter des europäischen Projekts, unterstreicht er die Bedeutung von „Solidarität“ – besonders gegenüber weniger entwickelten Regionen: „Der Begriff ‚Solidarität‘ leitet sich von dem lateinischen Wort ‚solidus‘ ab und bedeutet ‚gegenseitige Unterstützung‘. Das heißt: Die Stärke einer Organisation liegt in ihrem Zusammenhalt. Zusammenhalt auf gesellschaftlicher Ebene entsteht aus dem Bewusstsein heraus, ein gemeinsames Schicksal zu teilen. Eine solidarische Gesellschaft ist somit eine solide Gesellschaft.“

Vizepräsident Scannapieco hielt diese Rede am 27. Mai 2019 in Rom auf der Konferenz „Die wissensbasierte Industrie: eine neue Herausforderung für Süditalien“, zu der die Organisation für die industrielle Entwicklung Süditaliens SVIMEZ in die Accademia dei Lincei eingeladen hatte.