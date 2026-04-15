ING und EIB stellen 800 Mio. Euro für KMU und Midcaps in den Niederlanden und Belgien bereit

EIB

ING und die Europäische Investitionsbank (EIB) mobilisieren gemeinsam 800 Millionen Euro für Investitionen, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap‑Unternehmen in den Niederlanden und Belgien langfristig zukunftsfähiger und nachhaltiger machen. Zu diesem Zweck vergibt die EIB einen Kredit über 400 Millionen Euro an die ING, die selbst ebenfalls 400 Millionen Euro für diese Finanzierungen zur Verfügung stellt.

Dank der günstigen Konditionen der EIB können Unternehmen neue Kredite und Leasingfinanzierungen zu günstigeren Zinssätzen in Anspruch nehmen und ihr Geschäft nachhaltiger ausrichten. 300 Millionen Euro sind für belgische Unternehmen und die übrigen 500 Millionen Euro für ING-Firmenkunden in den Niederlanden vorgesehen.

Die Zusammenarbeit zwischen der ING und der EIB hat sich bereits vielfach bewährt. Seit 2009 haben die beiden Einrichtungen acht gemeinsame Programme aufgelegt, über die mehr als 4 100 Unternehmen Finanzierungen von insgesamt 2,85 Milliarden Euro erhalten haben.

Saskia Bauters, Leiterin Firmenkundengeschäft bei ING Belgien: „Wir können den finanziellen Vorteil des EIB-Kredits an unsere Kunden weitergeben und dadurch die Investitionskapazitäten belgischer KMU deutlich steigern. Dieser Vorteil motiviert Unternehmen dazu, schneller und gezielter auf ein nachhaltiges und zukunftssicheres Geschäftsmodell umzustellen. Das Angebot wird unseren Kunden in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen.”

Torsten Brand, Leiter des EIB‑Büros in Belgien, unterstreicht, wie wichtig der Kreditzugang für belgische Unternehmen ist: „Unsere Zusammenarbeit mit ING eröffnet KMU trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mehr Möglichkeiten. Gerade jetzt müssen Unternehmen langfristig planen und ihre Zukunftsfähigkeit sichern. Das ist ein zentrales Anliegen der EIB, und wir freuen uns, gemeinsam mit ING entsprechende Finanzierungen zu mobilisieren.”

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 EU-Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke internationale Partnerschaften und die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Kredite für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.

ING ist ein international tätiges Finanzinstitut mit starker Verankerung in Europa, das über seine Tochter ING Bank Bankdienstleistungen anbietet. Die ING Bank will Menschen helfen, privat und beruflich besser voranzukommen. Mit mehr als 60 000 Beschäftigten bietet ING Bankdienstleistungen für Privat‑ und Firmenkunden weltweit in mehr als 40 Ländern.

Die ING‑Gruppe notiert an den Börsen in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brüssel und New York (ADR: ING US, ING.N). ING will Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit stellen. Dies zeigt sich in der Aufnahme der ING-Aktien in den Index FTSE4Good und den Dow Jones Sustainability Index (Europa und weltweit), in denen ING zu den innovativsten Akteuren der Branche zählt. Das Institut ist auf dem Weg zu einer CO₂‑armen Wirtschaft. Das gilt für sein Geschäft wie auch für seine Kundinnen und Kunden. ING finanziert zahlreiche nachhaltige Aktivitäten, aber auch viele andere, die diesen Wandel noch nicht vollzogen haben. Weitere Informationen zu den diesbezüglichen Fortschritten finden sich unter: ING für eine nachhaltige Gesellschaft.

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