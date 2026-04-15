Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ING und EIB stellen 800 Mio. Euro für KMU und Midcaps in den Niederlanden und Belgien bereit

Unternehmen profitieren von attraktiven Finanzierungskonditionen für zukunftsorientierte und nachhaltige Investitionen

15 April 2026
EIB

ING und die Europäische Investitionsbank (EIB) mobilisieren gemeinsam 800 Millionen Euro für Investitionen, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap‑Unternehmen in den Niederlanden und Belgien langfristig zukunftsfähiger und nachhaltiger machen. Zu diesem Zweck vergibt die EIB einen Kredit über 400 Millionen Euro an die ING, die selbst ebenfalls 400 Millionen Euro für diese Finanzierungen zur Verfügung stellt.

Dank der günstigen Konditionen der EIB können Unternehmen neue Kredite und Leasingfinanzierungen zu günstigeren Zinssätzen in Anspruch nehmen und ihr Geschäft nachhaltiger ausrichten. 300 Millionen Euro sind für belgische Unternehmen und die übrigen 500 Millionen Euro für ING-Firmenkunden in den Niederlanden vorgesehen.

Die Zusammenarbeit zwischen der ING und der EIB hat sich bereits vielfach bewährt. Seit 2009 haben die beiden Einrichtungen acht gemeinsame Programme aufgelegt, über die mehr als 4 100 Unternehmen Finanzierungen von insgesamt 2,85 Milliarden Euro erhalten haben.

Saskia Bauters, Leiterin Firmenkundengeschäft bei ING Belgien: „Wir können den finanziellen Vorteil des EIB-Kredits an unsere Kunden weitergeben und dadurch die Investitionskapazitäten belgischer KMU deutlich steigern. Dieser Vorteil motiviert Unternehmen dazu, schneller und gezielter auf ein nachhaltiges und zukunftssicheres Geschäftsmodell umzustellen. Das Angebot wird unseren Kunden in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen.”

Torsten Brand, Leiter des EIB‑Büros in Belgien, unterstreicht, wie wichtig der Kreditzugang für belgische Unternehmen ist: „Unsere Zusammenarbeit mit ING eröffnet KMU trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mehr Möglichkeiten. Gerade jetzt müssen Unternehmen langfristig planen und ihre Zukunftsfähigkeit sichern. Das ist ein zentrales Anliegen der EIB, und wir freuen uns, gemeinsam mit ING entsprechende Finanzierungen zu mobilisieren.”

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen und eine der weltgrößten multilateralen Entwicklungsbanken. Ihre Anteilseigner sind die 27 EU-Mitgliedstaaten. 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe 100 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen und Beratung für mehr als 870 wirkungsstarke Projekte in acht Kernbereichen, die die strategischen Ziele der EU unterstützen: Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke internationale Partnerschaften und die Spar- und Investitionsunion. Neben der Vergabe langfristiger Kredite für große Infrastrukturprojekte mobilisiert die EIB-Gruppe privates Kapital für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen. Auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen kommt ihr eine wachsende Bedeutung zu.

Fotos vom Sitz und vom Management der EIB-Gruppe, Logos und unser B-Roll-Video finden Sie auf unserer Website.

ING ist ein international tätiges Finanzinstitut mit starker Verankerung in Europa, das über seine Tochter ING Bank Bankdienstleistungen anbietet. Die ING Bank will Menschen helfen, privat und beruflich besser voranzukommen. Mit mehr als 60 000 Beschäftigten bietet ING Bankdienstleistungen für Privat‑ und Firmenkunden weltweit in mehr als 40 Ländern.

Die ING‑Gruppe notiert an den Börsen in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brüssel und New York (ADR: ING US, ING.N). ING will Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit stellen. Dies zeigt sich in der Aufnahme der ING-Aktien in den Index FTSE4Good und den Dow Jones Sustainability Index (Europa und weltweit), in denen ING zu den innovativsten Akteuren der Branche zählt. Das Institut ist auf dem Weg zu einer CO₂‑armen Wirtschaft. Das gilt für sein Geschäft wie auch für seine Kundinnen und Kunden. ING finanziert zahlreiche nachhaltige Aktivitäten, aber auch viele andere, die diesen Wandel noch nicht vollzogen haben. Weitere Informationen zu den diesbezüglichen Fortschritten finden sich unter: ING für eine nachhaltige Gesellschaft.

Weitere Informationen sowie lizenzfreie Fotos und Videos sind auf nieuws.ing.nl verfügbar, oder folgen Sie uns auf X: @INGnl_nieuws.

Projektübersicht

ING BANK SUSTAINABLE PROJECTS L4SME-MIDCAPS 3

Financing of sustainable projects of SMEs & Mid-Caps in the Benelux countries including Climate Action and Environmental Sustainability.

Unterzeichnet | 07/07/2025

Kontakt

Tim Smit

Press Office

Referenz

2026-133-DE

Teilen

Tags

  • KMU
  • Direktorium
  • Robert E. de Groot
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
31 März 2026

Netherlands: EU financing for OLVG hospital redevelopment in Amsterdam

The European Investment Bank (EIB) has signed a loan agreement with OLVG in Amsterdam to finance the first phase of its hospital redevelopment project. The €225 million loan is part of a broader financing package that will enable OLVG to modernise its Amsterdam‑West site. The investment programme will help create a modern, energy‑efficient hospital designed to deliver patient care in a smarter, more efficient way. It will also support digital healthcare, enabling patients to receive care remotely from their homes.

Hospitals Health and life sciences Management committee Robert E. de Groot The Netherlands European Union Social infrastructure
23 März 2026

Niederlande: Hafen Rotterdam wird mit EU-Finanzierung noch grüner

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 90 Millionen Euro an die Hafenbehörde Rotterdam für die Installation von Landstromanlagen an drei Tiefsee-Containerterminals im Hafen. Der EIB-Kredit geht an Rotterdam Shore Power, ein Joint Venture der Hafenbehörde Rotterdam mit Eneco. Rotterdam Shore Power installiert die Landstromanlagen, sorgt für den Netzanschluss und übernimmt zusätzlich Kabelarbeiten sowie weitere Bau- und Erdarbeiten. Insgesamt werden acht Kilometer Kaianlagen mit Landstrom ausgerüstet. Geplant sind 35 Anschlusspunkte für große Containerschiffe.

Verkehr Direktorium Nadia Calviño Robert E. de Groot Niederlande Europäische Union Soziale Infrastruktur
2 Februar 2026

Belgium: EIB Group 2025 figures, €2.6 bn in financing for social infrastructure, innovation, and the green transition.

The European Investment Bank Group, consisting of the European Investment Bank (EIB) and its subsidiary, the European Investment Fund (EIF), again recorded a high level of activity in Belgium in 2025. The EIB Group put its financial power behind key issues, such as social and affordable housing, energy efficiency, and energy and water infrastructure in the framework of the green transition. At the same time, the EIF supported entrepreneurship and access to finance by supporting local intermediaries and investment funds that support innovative Belgian businesses.