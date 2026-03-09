Deutschland: NHW und EIB schließen Rahmenvertrag über 465 Mio. Euro für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum in Hessen

EIB

Partnerschaft ermöglicht Investitionen von rund 1 Mrd. Euro in Neubau und energetische Modernisierung

Vertragsunterzeichnung im Schönhof-Viertel Frankfurt durch Thomas Hain (NHW) und Nicola Beer (EIB)

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben im Schönhof-Viertel in Frankfurt am Main einen Rahmenvertrag über eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 465 Millionen Euro unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung fand in einer Musterwohnung statt und wurde von Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der NHW, und Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB, vorgenommen. Im Anschluss erhielten die Gäste bei einem Rundgang durch das Schönhof-Viertel Einblicke in eines der aktuell größten Wohnungsbauprojekte Hessens.

Die Finanzierung ermöglicht der NHW die Umsetzung von Neubau- und Modernisierungsinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro. Die Mittel werden insbesondere für den Neubau von bezahlbarem, nachhaltigem und energetisch hochwertigem Mietwohnraum sowie für die energetische Sanierung und Modernisierung bestehender Wohngebäude eingesetzt. Insgesamt werden zwischen 2024 und 2029 sieben Neubauprojekte mit rund 1 350 Wohneinheiten und ein umfassendes Modernisierungsprogramm mit rund 5 200 Einheiten realisiert. Alle Neubauprojekte werden einen hohen energetischen Standard erfüllen, bei den Modernisierungsmaßnahmen wird der Primärenergiebedarf nach Abschluss der Arbeiten deutlich sinken.

„Mit der Rahmenfinanzierung der EIB sichern wir uns attraktive Konditionen“, betonte der Leitende NHW-Geschäftsführer Thomas Hain. „Die Flexibilität und die langfristige Planungssicherheit, die uns diese Partnerschaft bietet, sind entscheidend, um den Herausforderungen des Wohnungsmarktes und der Energiewende erfolgreich zu begegnen. “

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „Mit der neuen Finanzierung der Europäischen Investitionsbank über 465 Millionen Euro und unserer starken Partnerschaft mit der NHW geben wir dem bezahlbaren Wohnen in ganz Hessen einen kräftigen Schub: Wir ermöglichen Investitionen von rund einer Milliarde Euro, damit mehr Menschen eine moderne, gut angebundene Wohnung finden und ihre Energiekosten spürbar sinken. Das Schönhof-Viertel im Herzen Frankfurts zeigt, wofür die EIB gemeinsam mit der Nassauischen Heimstätte steht: ein neues Stück Stadt mit Wohnungen, Kitas, Grünflächen und Nahversorgung – und Deutschlands erster hybrider Quartiersgrundschule, in der unten gelernt und oben gewohnt wird. Dieses Modellprojekt ist ein Vorbild für Europa. Indem die EIB zusammen mit der Nassauischen Heimstätte nicht nur das Schönhof-Viertel, sondern ein breites Programm für Neubau und energetische Sanierung in ganz Hessen unterstützt, machen wir aus Gebäuden echte Nachbarschaften, stärken sozialen Zusammenhalt und schaffen bessere Lebensperspektiven für tausende Menschen im Land.“

Die EIB-Finanzierung zeichnet sich durch besonders günstige Konditionen aus, die deutlich unter dem Marktniveau liegen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Zahl der verfügbaren sozialen und bezahlbaren Wohnungen in Hessen zu erhöhen und den Bestand aufzuwerten. Damit soll der Druck auf dem Wohnungsmarkt gemindert und mehr Menschen der Zugang zu angemessenem, bezahlbarem Wohnraum ermöglicht werden. Durch Neubau und Sanierung trägt das Programm dazu bei, die Lebensqualität in den Quartieren zu steigern.

Die EIB stellt ihre Finanzkraft und ihr Know-how für langfristige Investitionen in nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung und stärkt damit die Rolle der NHW als verlässliche Partnerin für bezahlbares Wohnen in Hessen. Die Partnerschaft zeigt, wie europäische Mittel konkrete Wirkung entfalten und beim Ausbau von Wohnraum und nachhaltigen Quartieren unterstützen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere.

Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) mit Sitz in Frankfurt am Main und Kassel bietet seit über 100 Jahren umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, Bauen und Entwickeln. Sie beschäftigt mehr als 900 Mitarbeitende. Mit rund 61 000 Mietwohnungen an 112 Standorten in Hessen gehört sie zu den führenden deutschen Wohnungsunternehmen. Unter der NHW-Marke ProjektStadt führt sie nachhaltige Stadtentwicklungsaufgaben durch. Sie ist Gründungsmitglied der Initiative Wohnen.2050, um dem Klimaschutz in der Wohnungswirtschaft mehr Schlagkraft zu verleihen. Mit hubitation verfügt die NHW zudem über ein Startup- und Ideennetzwerk rund um innovati- ves Wohnen.