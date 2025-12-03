EIB fördert mit 500 Mio. Euro an TRATON die Transformation des Lkw-Transports

Traton

EIB-Finanzierung unterstützt Weiterentwicklung des TRATON Modular System

Einheitliche Schnittstellen des TRATON Modular System ermöglichen Skaleneffekte, senken Kosten und bieten individuelle Lösungen für Kunden von Scania und MAN

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und TRATON SE haben eine Kreditvereinbarung über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Sie soll die Forschung und Entwicklung der TRATON GROUP für das TRATON Modular System (TMS) unterstützen.

Der langfristige Kredit zu günstigen Konditionen fließt in die Forschung und Entwicklung der TRATON GROUP für das TRATON Modular System (TMS). TMS ist eine globale, markenübergreifende Plattform zur Harmonisierung der Fahrzeugentwicklung und -produktion. Sie ermöglicht nicht nur Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Flexibilität, sondern fördert gleichzeitig Innovation und Nachhaltigkeit.

Diese Investition in Forschung und Entwicklung hilft TRATON, schneller auf neue Anforderungen im weltweiten Transport zu reagieren, die mehr Flexibilität und Effizienz verlangen. Mit dem TRATON Modular System können die Marken der Gruppe ihre Produkte schnell anpassen, skalieren und auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zuschneiden.

Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Die Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank ist ein wichtiger Meilenstein in der Finanzstrategie der TRATON GROUP und unterstreicht unsere strategische Ausrichtung und Innovationskraft. . Durch die weitere Diversifizierung unseres Finanzierungszugangs gewährleisten wir die finanzielle Stabilität und Flexibilität, die erforderlich sind, um Innovationen voranzutreiben und unsere Kunden während des gesamten Übergangs der Industrie in eine stärker elektrifizierte und nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.“

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „Europa muss in nachhaltige Mobilität und digitale Spitzentechnologien investieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit der Finanzierung von Branchenführern wie TRATON sorgt die EIB dafür, dass europäische Innovationen konkrete Wirkung entfalten – hochwertige Arbeitsplätze schaffen, Lieferketten stärken und Europas Führungsrolle in der grünen Transformation ausbauen. Die Vereinbarung gibt der Gruppe Schub für die Transformation der Branche. Sie markiert einen entscheidenden Schritt hin zu skalierbaren, digitalen und elektrifizierten Mobilitätslösungen für Europa und weltweit. Gemeinsam ebnen die EIB und TRATON den Weg zu nachhaltigeren, digital integrierten Transportökosystemen und sichern Europa seine Spitzenposition in der Industrie für kommende Generationen.“

Die Finanzierung treibt die Transformation des europäischen Schwerlastverkehrs voran. Damit unterstützt sie direkt die Ziele des europäischen Grünen Deals. Sie fördert einen saubereren Verkehr und hilft den Herstellern, die CO₂-Vorgaben für die kommenden zwei Jahrzehnte zu erreichen.

Die Partnerschaft stärkt Europas Vorreiterrolle bei grünen Innovationen, setzt globale Standards für resiliente Wertschöpfungsketten und zeigt, wie ehrgeizige öffentlich-private Kooperationen wirksam zum Klimaschutz beitragen.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere. Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

