L’UE et la BEI renforcent le partenariat énergétique Tunisie–Europe avec un appui de 12 millions d’euros à la STEG

L’Union européenne (UE) accorde à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) une subvention d’assistance technique de 12 millions d’euros, mise en œuvre par la Banque européenne d’investissement.

Ce soutien accompagne la réalisation d’ELMED, première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie et étape clé de la transition énergétique en Méditerranée.

Le projet renforcera la sécurité énergétique de la Tunisie, intégrera davantage d’énergies renouvelables et rapprochera les marchés d’électricité des deux rives de la Méditerranée.

L’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent l’octroi d’une subvention d’assistance technique de 12 millions d’euros (environ 41 millions de dinars tunisiens) à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG). La signature a eu lieu aujourd’hui à Tunis en présence de Dubravka Šuica, commissaire européenne à la Méditerranée, et d’Ulrich H. Brunnhuber, chef de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à la BEI.

Cette subvention, mise en œuvre par la BEI, financera l’expertise nécessaire à la STEG afin de superviser et de gérer le projet ELMED, un câble sous-marin pionnier d’une longueur de 224 kilomètres reliant la Tunisie et l’Italie. Avec un coût global estimé à 921 millions d’euros, le projet est mis en place conjointement par la STEG et l’opérateur italien TERNA. Son inscription dans la liste des projets d’intérêt commun (PIC) de l’UE témoigne également de son rôle essentiel pour la sécurité énergétique et la réduction des émissions de CO₂ en Tunisie, en Italie et dans l’ensemble de l’UE.

Cette subvention s’inscrit dans la continuité du soutien important déjà mobilisé par l’UE et l’Équipe Europe en faveur d’ELMED. En juin 2024, un engagement de 472,6 millions d’euros avait été annoncé lors du Forum de Tunisie sur l’investissement (Tunisia Investment Forum), comprenant des subventions de l’UE et des prêts conjoints de la BEI, de la BERD et de la KfW.

ELMED constitue un maillon essentiel entre le réseau électrique tunisien et le marché européen. Il renforcera la sécurité de l’approvisionnement énergétique tout en facilitant l’intégration des énergies renouvelables produites localement. Il ouvrira aussi l’accès progressif au marché européen de l’électricité et positionnera la Tunisie comme un acteur clé de la transition énergétique régionale.

Dubravka Šuica, commissaire européenne à la Méditerranée : « Cette subvention de l’UE permet à la BEI d’apporter une assistance technique de tout premier plan à la STEG pour superviser le projet ELMED, première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie. Ce soutien, inscrit dans le Mémorandum d’entente sur l’énergie de juin 2024, ouvre la voie à 3 milliards d’euros d’investissements dans l’éolien et le solaire. Ensemble, nous faisons avancer la transition énergétique et la prospérité en Méditerranée. »

Ulrich H. Brunnhuber, chef de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord, à la BEI : « Grâce à cette subvention de l’Union européenne, mise en œuvre par la BEI, la STEG disposera de l’expertise nécessaire pour réaliser le projet pionnier d’ELMED comme première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie. Ce nouvel appui reflète la volonté partagée de la Tunisie et de l’Union européenne d’investir ensemble dans la transition énergétique, la stabilité et la prospérité économique en Méditerranée. »

Depuis 1995, la BEI accompagne la STEG à travers onze financements qui témoignent d’une coopération fructueuse et durable. Cette nouvelle étape confirme la forte mobilisation de l’UE et de l’Équipe Europe pour mettre en œuvre avec succès le projet ELMED et ainsi renforcer la sécurité et l’approvisionnement énergétique de la Tunisie et de l’ensemble de la région méditerranéenne.

Faycel Tarifa, président-directeur général de la STEG : « L’appui de l’Union européenne à la STEG dans la réalisation du projet ELMED, première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, illustre l’engagement conjoint des partenaires européens en faveur de ce projet stratégique et confirme la volonté de faire de la Tunisie un acteur clé de la transition énergétique régionale. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement

Depuis 1979, la Banque européenne d’investissement (BEI) joue un rôle clé dans le développement économique et social de la Tunisie, soutenant des projets qui transforment positivement la vie quotidienne. Par des investissements significatifs dans des domaines vitaux tels que les énergies renouvelables, l’éducation, le développement urbain et le soutien aux PME, la BEI renforce les infrastructures essentielles et favorise une croissance inclusive.

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes d’éducation, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

La Délégation de l’Union européenne en Tunisie

L’Union européenne est le premier investisseur et partenaire commercial de la Tunisie, avec des entreprises européennes qui créent déjà plus de 400 000 emplois dans le pays. La coopération couvre le commerce, les énergies renouvelables, la mobilité et la migration, l’éducation et les opportunités pour les jeunes, le développement rural ainsi que l’autonomisation des femmes – autant de domaines qui reflètent notre engagement commun en faveur de la prospérité, de la stabilité et des opportunités pour tous. Cette année marque le 30ᵉ anniversaire de l’Accord d’association UE–Tunisie, pierre angulaire d’un partenariat fort et durable avec la Commission. Depuis la signature du Mémorandum d’entente sur le Partenariat stratégique et global en 2023, l’UE a mobilisé ses instruments financiers, dont plus de 600 millions d’euros de subventions dans des secteurs tels que l’énergie, les transports et les PME, afin de soutenir un volume d’investissements estimé à 5 milliards d’euros.

Suivez-nous pour rester informé de nos activités, de nos projets et pour découvrir comment l’UE et la Tunisie travaillent ensemble pour un avenir meilleur.

https://linktr.ee/uetunisie

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG)

Créée par le décret-loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) est l’acteur public central en matière de production de l’énergie électrique et du GPL ainsi que le transport et la distribution de l’électricité et du gaz naturel. Depuis sa création, elle joue un rôle stratégique dans le développement énergétique du pays. Son objectif principal est de pourvoir le marché national en énergies électriques et gazières et de répondre aux besoins de l’ensemble de ses clients (résidentiels, industriels, tertiaires…). Engagée dans la transition énergétique, la STEG participe activement à des projets d’interconnexion régionale et à des initiatives de modernisation des infrastructures. Elle contribue également à la résilience économique et sociale du pays à travers des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Plusieurs projets ont été lancés afin de réussir ces transitions en adéquation avec la politique énergétique de la Tunisie qui prévoit la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables à concurrence de 35 % à l’horizon 2030 et 50 % à l’horizon 2035.

La vision adoptée traduit l’ambition de la STEG de jouer un rôle central dans la transition énergétique en étant un acteur essentiel de la décarbonation du secteur de l’énergie visée par les objectifs climatiques que le pays s’est donnés.