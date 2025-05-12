Spanien: EIB vergibt 20 Mio. Euro an Heura Foods für innovative und nachhaltige pflanzliche Lebensmittel

EIB

Spanisches Start-up Heura Foods entwickelt rein pflanzliche Lebensmittel, die nachhaltig und gesund sind; Fokus liegt auf Fleischersatz

Kredit finanziert Investitionen von Heura in die Entwicklung neuer Produkte in verschiedenen Kategorien

Vereinbarung entspricht strategischen Prioritäten der EIB-Gruppe, Innovationen in Europa und den Bioökonomiesektor zu unterstützen und gleichzeitig gesunde und umweltverträgliche Lebensmittelsysteme in Europa zu fördern

Finanzierung wird vom InvestEU-Programm unterstützt, mit dem die EU bis 2027 zusätzliche Investitionen von mehr als 372 Mrd. Euro anstoßen will

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit dem spanischen Start-up Heura Foods einen Kredit über 20 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in die Entwicklung und Vermarktung rein pflanzlicher Lebensmittelinnovationen, die nachhaltig und gesund sind. Heura, mit Sitz in Barcelona, ist ein Pionier im Bioökonomiesektor und Innovator im Bereich pflanzliche Lebensmittel. Das Start-up will die Zusammensetzung von Lebensmitteln verbessern und ersetzt dazu gesättigte Fettsäuren und Cholesterin durch Inhaltsstoffe, die reich an Ballaststoffen, Antioxidantien und Proteinen sind.

Der Kredit fließt in das Forschungsprogramm von Heura für die Entwicklung von pflanzlichem Ersatz für Fleisch, Käse und andere tierische Produkte sowie von Produkten mit einer höheren Proteindichte als handelsüblich. Heura will Alternativen zu traditionellen Fleischprodukten und besonders beliebten hochverarbeiteten Lebensmitteln anbieten. Dafür nutzt es Proteine aus Hülsenfrüchten und gesunde Fette. Parallel dazu will Heura mit dem Kredit Ausrüstung für seine eigenen Einrichtungen und die seiner Auftragshersteller in Spanien anschaffen und so die Produktionskapazitäten steigern. Die Vereinbarung trägt dazu bei, in Europa gesunde und umweltverträgliche Lebensmittelsysteme zu fördern.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die Unterstützung der EIB für Innovation und Biotechnologie untermauert Europas technologische Vorreiterrolle. Mit dieser Vereinbarung machen wir das Start-up-Ökosystem in Spanien und Europa dynamischer und gehen mit innovativen nachhaltigen Lebensmittelprodukten auf neue Verbraucherbedürfnisse ein.“

Alessandro Izzo, Direktor der Abteilung Eigenkapital, Wachstumskapital und Projektfinanzierung der EIB: „Die Vereinbarung mit Heura zeigt eindrücklich, wie sich die EIB verstärkt für Vorreiter im Bioökonomiesektor engagiert und Innovation und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette fördert. Mit ihrem Kredit für neuartige pflanzliche Lebensmittel trägt die EIB auch zur Entwicklung eines nachhaltigeren, gesünderen Lebensmittelsystems und zur Ernährungssicherheit in der EU bei.“

Marc Coloma, Mitgründer und CEO von Heura Foods: „Dank Innovationen leben wir länger und besser. Heura setzt auf einfach Verarbeitung, Hülsenfrüchte, gesunde Fette und wissenschaftliche Erkenntnisse für eine gesunde Ernährung. Wir wollen eine Ernährung demokratisieren, die lecker, nahrhaft und zeitgemäß ist.“

Lucas González Ojeda, kommissarischer Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Spanien: „Für die Europäische Kommission ist die Innovationsförderung sehr wichtig, damit die Agrar- und Lebensmittelindustrie wettbewerbsfähiger wird. Wir freuen uns, dass die EIB die Forschung und Entwicklung in innovativen Agrar- und Lebensmittelunternehmen unterstützt. Ihre Finanzierungen eröffnen neue wirtschaftliche Chancen in der EU, schaffen Arbeitsplätze für hochqualifizierte Kräfte und etablieren die EU als Vorreiter in einer sich wandelnden globalen Ernährungslandschaft. Der neue Kredit zeigt, wie InvestEU Unternehmen helfen kann, zu wachsen, innovativ zu sein und eine nachhaltige Zukunft aufzubauen.“

Die Finanzierung wird vom InvestEU-Programm unterstützt, mit dem die EU bis 2027 zusätzliche Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro anstoßen will.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klimaschutz und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren, friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte stehen in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen, wie in unserem Klimabank-Fahrplan verankert. Fast 60 Prozent unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In Spanien unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 neue Finanzierungen von 12,3 Milliarden Euro für mehr als 100 wirkungsstarke Projekte, die dem Land bei der grünen und digitalen Wende helfen, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit stärken und das Dienstleistungsangebot für die Menschen verbessern.

Für die Presse stehen auf unserer Website hochwertige Fotos vom Sitz der EIB zur Verfügung.

InvestEU

Das Programm InvestEU stellt langfristige Schlüsselfinanzierungen in der EU bereit, um umfangreiche private und öffentliche Mittel für eine nachhaltige Erholung zu mobilisieren. Es soll auch private Investitionen ankurbeln, die zu den Prioritäten der EU beitragen, etwa zum europäischen Grünen Deal oder zur digitalen Wende. InvestEU bündelt alle Finanzierungsinstrumente, mit denen die EU bisher Investitionen gefördert hat. Dadurch wird die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm besteht aus drei Komponenten: dem InvestEU-Fonds, der InvestEU-Beratungsplattform und dem InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Partnern umgesetzt, die in Projekte investieren und dafür die EU-Haushaltsgarantie im Gesamtvolumen von 26,2 Milliarden Euro abrufen können. Die Haushaltsgarantie ist für die Investitionsprojekte der Partner bestimmt. Sie erhöht ihre Risikotragfähigkeit und stößt zusätzliche Investitionen von mindestens 372 Milliarden Euro an.

Heura Foods

Heura Foods wurde in Barcelona von Aktivistinnen und Aktivisten gegründet und entwickelt rein pflanzliche Lebensmittel. Mit seinen alternativen Lösungen für Lebensmittel beschleunigt das Start-up den Wandel hin zu einer Welt, in der sich die täglichen Essgewohnheiten positiv auf Mensch, Tier und Planet auswirken. Heuras Innovationen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und modernsten Technologien, wahren aber gleichzeitig die kulinarischen Traditionen des Mittelmeerraums, darunter eine hohe Nährstoffdichte, eine positive Klimabilanz und einen außergewöhnlichen Geschmack. Der spanische Marktführer expandiert mit seinen pflanzlichen Lebensmitteln nun auch in andere europäische Länder.