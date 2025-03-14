Frankreich: EIB unterstützt Wasserversorger Eau du Ponant bei Modernisierung und Klimaanpassung

EIB

80-Mio.-Euro-Kredit für Sanierung und Ausbau des Trinkwassernetzes und für die Abwasserbehandlung in den Gemeindeverbänden Brest und Landerneau-Daoulas (Bretagne)

Mehr Umweltschutz durch geringere Schadstoffbelastung und weniger Wasserverluste

210 Mio. Euro Gesamtinvestitionen in die Klimaanpassung bis 2030: Regenwasserspeicherung zum Schutz vor Hochwasser und als Reserve bei Trockenheit

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der öffentliche Wasserversorger Eau du Ponant haben einen Kredit über 80 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld sollen in den kommenden fünf Jahren die mehrjährigen Investitionspläne der Gemeindeverbände Brest und Landerneau-Daoulas finanziert werden. Das Wasser- und Abwasserunternehmen Eau du Ponant steht im Eigentum von Gemeindeverbänden und erhält als erstes Unternehmen seiner Art eine Finanzierung von der EIB.

Über einen Fünf-Jahres-Zeitraum will es 210 Millionen Euro, davon 80 Millionen Euro von der EIB, investieren. Die geplanten Maßnahmen treiben die Erneuerung, Verbesserung und Anpassung der Anlagen für die Produktion und Verteilung von Trinkwasser sowie für die Abwassersammlung und -behandlung voran. Ein Teil des Geldes fließt in die gerade gestartete Sanierung des Trinkwasserwerks in Plouédern.

Die finanzielle Unterstützung der EIB für Eau du Ponant wird sich positiv auf die Umwelt auswirken, denn sie ermöglicht es, die Schadstoffbelastung natürlicher Lebensräume (durch bessere Abwassersammlung) zu verringern und Wasserressourcen (durch Reduzierung der Leckagen in Trinkwassernetzen) zu schützen.

Mehrere Aspekte des Projekts untermauern die Strategie zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen.

Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten und Speicher für Trink- und Rohwasser im Wasserwerk Plouédern sowie durch den Ausbau des Verbundnetzes stehen in Dürreperioden größere Wassermengen zur Verfügung.

Weniger Wasserverluste im Trinkwassernetz und modernisierte Trinkwasseraufbereitungsanlagen verbessern die Nutzung der Wasserressourcen und optimieren so deren Bewirtschaftung und Schutz. Die Maßnahmen verringern die geförderten und aufbereiteten Wassermengen und letztlich den Energieverbrauch.

Durch die Anpassung des Abwassernetzes des Gemeindeverbands Brest an neue Anforderungen lässt sich mehr Regenwasser sammeln und zurückhalten, und es besteht ein geringeres Überschwemmungsrisiko durch Starkregen. Der Ausbau des Kanalisationsnetzes und der Bau neuer Kläranlagen ermöglichen die Reinigung von bisher unbehandeltem Abwasser (individuelle Abwasserbehandlung, Regenüberlauf) und somit geringere Methanemissionen.

Das Projekt steht in Einklang mit den Plänen für Klimaschutz, Luftqualität und Energiewende (PCAET) der 26 kommunalen Anteilseigner von Eau du Ponant. Sie zielen darauf ab, den Energieverbrauch zu senken, mehr erneuerbare Energie zu nutzen, die Emission von Treibhausgasen und Luftschadstoffen zu reduzieren und sich an den Klimawandel anzupassen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident: „Wassernetze sind ein wichtiger Teil der Infrastruktur und für unsere Grundversorgung unerlässlich. Investitionen in diese Netze verbessern die Wasserqualität und kommen der Umwelt und damit den Menschen zugute. Das Projekt wird auch Naturrisiken wie Überschwemmungen durch starke Regenfälle vorbeugen. Es schafft mehr Möglichkeiten zur Regenwasserspeicherung und trägt damit zur Modernisierung und Klimaanpassung der öffentlichen Einrichtungen bei. Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits spürbar, und die Investitionen der EIB helfen, ihn wirksamer zu bekämpfen.“

François Cuillandre, Bürgermeister von Brest und Präsident des Gemeindeverbands Brest Métropole und von Eau du Ponant: „Wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen, fließt Wasser. Mehr als 80 Prozent der Kosten dieses Wassers werden von den Kommunen getragen. Dank der EIB können wir qualitativ hochwertiges Trinkwasser liefern und in das Abwassernetz investieren.“

Hintergrundinformationen

EIB

Eau du Ponant

Eau du Ponant ist ein öffentliches Unternehmen im Eigentum von 26 kommunalen Anteilseignern. Es versorgt 310 000 Menschen, führt Planungsarbeiten aus, erstellt Masterpläne, tätigt Investitionen und produziert und verteilt Trinkwasser. Daneben sammelt und reinigt es Abwasser.