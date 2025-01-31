Miha Švent neuer EIB-Vertreter für Bosnien und Herzegowina

EIB

Bank der EU stellt neuen Vertreter für Bosnien und Herzegowina vor; nachhaltige Konnektivität, Klimaschutz, Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit weiter im Fokus

EIB Global hat bislang günstige Finanzierungen und technische Hilfe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro für strategische Projekte des Landes bereitgestellt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Miha Švent zu ihrem neuen Vertreter für Bosnien und Herzegowina ernannt. Švent knüpft an die Leistungen seiner Vorgängerin Sandrine Friscia an, deren Mandat 2024 endete. So stehen für die EIB Global, den Geschäftsbereich für Aktivitäten außerhalb der EU, die grüne Wende, Konnektivität und der Weg Bosnien und Herzegowinas zum EU-Beitritt weiter im Fokus.

Miha Švent bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Entwicklung, der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur und der Entwicklung privater Unternehmen mit. Zuletzt war er in einer Senior-Position in der EIB-Abteilung Beratung für die Weiterentwicklung von Beratungspartnerschaften mit internationalen Finanzinstitutionen, Regierungen und Entwicklungsbanken zuständig. Bevor er zur EIB kam, verantwortete er bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Beratungsprogramme für Unternehmen im Westbalkan und anderen Regionen. Švent stammt aus Slowenien und hat Masterabschlüsse der Universitäten Sheffield und Ljubljana.

Robert de Groot, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Gemeinsam mit der Europäischen Kommission und unseren Partnern in Bosnien und Herzegowina unterstützen wir Projekte für mehr Verkehrssicherheit, eine sichere und diversifizierte Energieversorgung, eine bessere Wasserversorgung in den Kommunen, moderne Gesundheitseinrichtungen und neue Jobs. Bisher haben wir schon 3,5 Milliarden Euro im Land investiert. Damit konnten wir die Klimaresilienz und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft stärken, und gleichzeitig schufen wir die Voraussetzungen für eine erfolgreichere Integration in den regionalen Markt und den Markt der EU. Diese Initiativen wollen wir angesichts des Wachstumsplans der EU und mit unserem neuen Vertreter weiter vorantreiben.“

Miha Švent, der neue EIB-Vertreter für Bosnien und Herzegowina: „Meine künftige Aufgabe ist mir eine große Ehre – ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit all unseren Partnern im Land weiter zu vertiefen. Zuletzt war ich im Beratungsteam der EIB tätig, deshalb will ich auf die Bedeutung technischer Unterstützung für die Vorbereitung strategischer Projekte hinweisen. Oft ist sie eine Voraussetzung, um EU-Mittel abrufen zu können, zum Beispiel Zuschüsse aus dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan. Daher bleibt für die EIB neben den günstigen Finanzierungen auch der Kapazitätsaufbau vor Ort eine Priorität. Damit Projektmanagement-Teams neue tragfähige Projekte entwickeln und umsetzen können: für die Menschen und Betriebe im Land.“

Zu den Meilensteinen, die EIB-finanzierte Projekte 2024 erreichten, gehört die Einweihung der Herzegowina-Brücke im September. Fast einen Kilometer spannt sich die größte Brücke des Korridor Vc in Bosnien und Herzegowina über die Neretva. Und nach 40 Jahren bekam Sarajevo im Zuge der Modernisierung des Stadtverkehrs wieder neue, hochmoderne Tram-Züge.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Bosnien und Herzegowina

Die Bank der EU ist seit 1977 in Bosnien und Herzegowina tätig. Bisher hat sie dort 3,5 Milliarden Euro vergeben, vor allem für den Verkehrssektor und kleine und mittlere Unternehmen. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Bosnien und Herzegowina unter https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/bosnia-herzegovina/index.htm

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Weitere Informationen zur Arbeit der EIB im Westbalkan finden Sie auf unserer Website.