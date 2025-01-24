Frankreich: EIB unterstützt Investitionen des Zweckverbands Trifyl in die Verwertung von Haushaltsabfällen

Ambroise Fayolle, der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat in der Nähe von Toulouse in Südfrankreich die Abfallsortier- und Recyclinganlage des Zweckverbands Trifyl für das Departement Tarn besucht. Fayolle, der bei der EIB Aufsicht über Klima- und Umweltfinanzierungen hat, wurde vor Ort von Trifyl-Präsident Daniel Vialelle, der Europa-Abgeordneten Claire Fita und zahlreichen weiteren Volksvertreterinnen und Volksvertretern begrüßt.

Trifyl hatte einen EIB-Kredit für das Projekt „Trifyl Horizont 2030“ beantragt, um das Abfallvolumen weiter zu reduzieren und das Recycling auszuweiten. Mit dem 2022 erhaltenen Kredit über 40 Millionen Euro konnte der Zweckverband in seinem Einzugsgebiet verstärkt in die Kreislaufwirtschaft und die Energiewende investieren.

Trifyl baute mit dem Geld drei Abfallsortier- und -behandlungsanlagen. Jetzt werden 80 Prozent der Haushaltsabfälle verwertet, 23 Prozent weniger Treibhausgase erzeugt und 10 Prozent des Verbrauchs an grünem Gas im Departement Tarn gedeckt. Außerdem schuf der Zweckverband direkt oder indirekt nahezu 50 Arbeitsplätze.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle erklärte im Anschluss an den Besuch der Abfallbehandlungsanlage: „Trifyl ist es gelungen, den Bedürfnissen der Menschen im Departement Tarn und den Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden, indem es die CO 2 -Emissionen verringert und das Recycling von Abfällen fördert. Ich freue mich, dass die EIB zu innovativen Projekten wie diesem beitragen kann. Das lokale Projekt unterstützt die nachhaltige Entwicklung, den ökologischen Wandel und Europas Energieautonomie und damit die vorrangigen Ziele der EU.“

Daniel Vialelle bedankte sich seinerseits herzlich für das Vertrauen der EIB. „Die Frage der Abfallverwertung ist heute zentral. Im Spannungsfeld zwischen Abfallvermeidung, Recycling und Energierückgewinnung hat Trifyl eine Lösung für die Abfallbehandlung entwickelt, die auf die Gegend zugeschnitten ist. Die Unterstützung der EIB zeigt, dass Europa und seine Regionen gewillt sind, gemeinsam und nachhaltig eine umweltfreundliche Zukunft sicherzustellen.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Über die Hälfte der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu ökologischer Nachhaltigkeit beitragen. Frankreich war 2023 der größte Empfänger von EIB-Finanzierungen in diesem Bereich. Insgesamt flossen 6,9 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, saubere Mobilität, Energieeffizienz und die Kreislaufwirtschaft.

Trifyl

Trifyl ist eine öffentliche Einrichtung für die Verwertung von Haushalts- und ähnlichen Abfällen. Der Zweckverband erbringt diese Dienstleistung im Auftrag von 14 angeschlossenen Kommunalverbänden, die für die Abfallsammlung zuständig sind, und des Departements Tarn. Sein Einzugsgebiet umfasst 6 700 Quadratkilometer mit 358 Kommunen und 330 000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den Departements Tarn, Hérault und Haute-Garonne. Mit seinen rund 300 Beschäftigten betreibt Trifyl 37 Recyclinghöfe, 1 Sortieranlage, 13 Umladestationen, 8 Wärmenetze, 1 Anlage zur Herstellung von Hackschnitzeln, 1 Kompostieranlage, 1 Abfallsortier-/Recyclinganlage sowie 1 Aufbereitungsanlage für verbleibende Abfälle.

Un nouveau mode de gestion des déchets | Trifyl