Italien: Garantie der EIB-Gruppe an Findomestic ermöglicht neue Kredite über 250 Mio. Euro für Energieeffizienz an Privathaushalte

Synthetische Verbriefung des EIF mit Mezzanine-Garantie über rund 94 Mio. Euro und Rückgarantie der EIB

Grüne Unterstützung der EIB-Gruppe ist in Italien erstmals vollständig auf Privatpersonen ausgerichtet

In den letzten fünf Jahren haben die EIB-Gruppe und die BNP Paribas-Gruppe in Italien Finanzierungen von insgesamt fast 400 Mio. Euro unterzeichnet

Die EIB-Gruppe hilft Familien, ihr Zuhause energieeffizienter zu machen und auf Energie aus alternativen Quellen zu setzen. Zu diesem Zweck hat sie eine synthetische Verbriefung unterzeichnet – das gaben EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und Marco Tarantola, CEO und General Manager von Findomestic, heute bekannt.

Die Vereinbarung mit Findomestic setzt die Struktur und den operativen Charakter der Zusammenarbeit von EIB-Gruppe und BNP Paribas-Gruppe in Italien fort, ergänzt sie aber um eine öffentlichkeitspolitische Perspektive, die es so für die EIB auf dem italienischen Finanzmarkt noch nie gab. Die Garantie der EIB-Gruppe kommt vollständig Familien und Haushalten in Italien zugute, die energieeffiziente Anlagen und Solarenergie für den Eigengebrauch nutzen wollen. Für diese grünen Projekte erhalten sie zinsgünstige Kredite von Findomestic.

Konkret wird ein 855-Millionen-Euro-Portfolio nicht notleidender Privatkundenkredite von Findomestic synthetisch verbrieft; Forderungen werden dabei nicht verkauft. Der Europäische Investitionsfond (EIF), der zur EIB-Gruppe gehört, stellt eine Garantie für die Mezzanine-Tranche von rund 94 Millionen Euro, die EIB stellt eine Rückgarantie. Dadurch kann Findomestic aufsichtsrechtliches Eigenkapital freisetzen und neue Kredite von bis zu 250 Millionen Euro für Projekte vergeben, die von der EIB festgelegte Kriterien für die ökologische Nachhaltigkeit erfüllen.

Die Finanzierung festigt die Beziehung zwischen der EIB-Gruppe und der BNP Paribas-Gruppe in Italien. Dies ist die vierte Vereinbarung zwischen den beiden Instituten im Jahr 2024, nachdem die EIB und die BNL im Juli bereits eine Vereinbarung mit einer 25-prozentigen grünen Komponente unterzeichnet hatten, durch die 400 Millionen Euro neuer Liquidität für Unternehmen bereitgestellt werden können.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Die EIB-Gruppe wird in Italien erstmals direkt zugunsten der Kreditvergabe an italienische Privatpersonen aktiv. Damit will sie die Kosten für die Finanzierung von Energieeffizienzprojekten und die Nutzung von Solarenergie für den Heimgebrauch senken. Diese neue Initiative wollen wir auch auf andere Regionen Italiens ausweiten und damit die Energiewende in Privathaushalten voranbringen und die Verbindung zwischen der EIB, Europa und den Menschen im Land stärken.“

Marco Tarantola, CEO und General Manager von Findomestic: „Gemeinsam mit der EIB-Gruppe haben wir in Italien eine einzigartige Finanzierungsstruktur auf die Beine gestellt. So können wir mit unseren Kunden und Partnern unsere Nachhaltigkeitsziele teilen, die wir als Bank seit vielen Jahren verfolgen. Dank dieser Vereinbarung wird Findomestic Privatpersonen dabei unterstützen, Energieeffizienzanschaffungen zu tätigen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, zur grünen Wende beizutragen und die Zukunft nachhaltiger zu machen.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Dank unserer Partnerschaft mit Findomestic kann der EIF italienischen Familien neue Wege ebnen, um in nachhaltige Lösungen zu investieren. Damit erleichtern wir nicht nur den Zugang zu Finanzierungen, sondern fördern auch Innovationen bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien auf Ebene von Haushalten.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern. In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt. Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist.

Findomestic Banca bietet mehr als drei Millionen Kundinnen und Kunden Girokonten, Kredit-, Versicherungs-, Spar- und Bankdienstleistungen. Findomestic ist in ganz Italien aktiv und orientiert sich an den Prinzipien der sozialen Verantwortung. Bei der Kreditvergabe fördert es einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Ansatz, um eine solide langfristige Beziehung zu Kunden, Partnern und anderen Stakeholdern aufzubauen. Das Institut befindet sich vollständig im Eigentum von BNP Paribas Personal Finance und ist Teil der BNP Paribas-Gruppe, die mit über 189 000 Beschäftigten (über 146 000 davon in Europa) in mehr als 70 Ländern tätig ist.