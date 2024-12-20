Nach Flutkatastrophe in Spanien: EIB-Gruppe spendet 300 000 Euro an Nichtregierungsorganisationen

©Pablo Martí / Diodo Media / Save the Children

EIB-Gruppe spendet über EIB-Institut 300 000 Euro an Save the Children, SOS-Kinderdorf und Casa Caridad für die von der Flutkatastrophe betroffenen Städte und Gemeinden in Spanien

Geld für psychosoziale Hilfe, angemessene Lernbedingungen für Kinder und menschenwürdige Unterbringung

Spende ergänzt erstes Finanzpaket über 900 Mio. Euro vom November, mit dem die EIB-Gruppe den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen unterstützt

EIB-Gruppe vergibt über Finanzinstitute weitere 400 Mio. Euro für betroffene kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen

Das EIB-Institut, die Einrichtung der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) für philanthropische und soziale Projekte, spendet 300 000 Euro für die spanischen Städte und Gemeinden, die Ende Oktober und Anfang November von der Flutkatastrophe betroffen waren. Die Spendengelder werden über die nichtstaatlichen Organisationen Save the Children, SOS-Kinderdorf und Casa Caridad weitergeleitet.

Nach den schweren Überschwemmungen in Spanien brauchen viele Städte und Gemeinden dringend Hilfe. Die Spende des EIB-Instituts trägt entscheidend dazu bei, vor Ort wieder menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Mit dem Geld will die spanische Länderorganisation von Save the Children die Betroffenen psychosozial unterstützen und angemessene Lernbedingungen für Kinder schaffen. SOS-Kinderdorf hilft Städten und Gemeinden, die Grundbedürfnisse der Menschen zu decken, und Casa Caridad trägt dazu dabei, dass Familien bald wieder in ihre Häuser zurückkehren können.

Mit der Spende verstärkt die EIB-Gruppe ihre Unterstützung für den Wiederaufbau der Katastrophenregionen im Osten und Südosten Spaniens. Die EIB-Gruppe hatte bereits am 6. November 2024 ein erstes Finanzpaket von 900 Millionen Euro auf den Weg gebracht, um geplante Auszahlungen umzuwidmen und zu beschleunigen. Damit greift sie regionalen Behörden und öffentlichen Stellen beim Wiederaufbau kritischer Infrastruktur in den betroffenen Regionen unter die Arme. Dies hatte sie bereits bei den Überschwemmungen in Mitteleuropa im September getan.

Außerdem unterzeichnete die EIB eine erste Vereinbarung mit der Banco Sabadell. Damit stellt sie über Finanzinstitute rund 400 Millionen Euro für betroffene kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen bereit.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die EIB-Gruppe hat zügig Mittel für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe mobilisiert. Zusätzlich vergibt das EIB-Institut heute eine Spende – als Zeichen unserer Solidarität mit den am stärksten betroffenen Städten und Gemeinden.“

Shiva Dustdar, Direktorin des EIB-Instituts: „Das EIB-Institut hilft schon seit Jahren wirksam und zeitnah in humanitären Krisen. In den letzten zehn Jahren konzentrieren wir uns dabei systematisch auf besonders Schwache, wie Kinder, Alleinerziehende und Großfamilien, Ältere sowie Menschen mit Behinderungen oder Unterernährung. Mit unseren Spenden haben wir unzählige Hilfsbedürftige erreicht, Soforthilfe geleistet und weltweit Städte und Gemeinden widerstandsfähiger gemacht. Wir wollen Bedürftigen Hoffnung und Hilfe bringen – egal, wo sie leben.“

Das EIB-Institut leistet regelmäßig Katastrophenhilfe und spendet IT-Ausrüstung der EIB. 2023 halfen die EIB-Spenden unter anderem Menschen in der Ukraine, in der Türkei und Syrien und in Slowenien.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon flossen etwa 6,8 Milliarden Euro in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 2023 rund 88 Milliarden Euro.

Das EIB-Institut gehört zur EIB-Gruppe und bringt mit europäischen Interessengruppen und der breiten Öffentlichkeit wirkungsvolle Initiativen auf den Weg.