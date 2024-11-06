EIB unterstützt Wiederaufbau nach Überschwemmungen in Spanien mit 900 Mio. Euro

Erstes Finanzpaket der EIB von 900 Mio. Euro für Schadensbeseitigung und Wiederaufbau der betroffenen Gebiete in Spanien

EIB bietet auch Hilfe für nationale, regionale und lokale Behörden bei der Vorbereitung etwaiger zusätzlicher Maßnahmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Finanzierungsinstrumente aktiviert, um die Beseitigung der Schäden und den Wiederaufbau in den von den verheerenden Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Spanien zu unterstützen.

Mit ihrer Soforthilfe von 900 Millionen Euro will die EIB bereits laufende Initiativen beschleunigen und damit Behörden und öffentlichen Stellen in den betroffenen Gebieten beim Wiederaufbau kritischer Infrastruktur unter die Arme greifen. Dies hatte sie bereits bei den Überschwemmungen in Mitteleuropa im September getan. Darüber hinaus bietet sie den nationalen, regionalen und lokalen Behörden Hilfe bei der Vorbereitung möglicher zusätzlicher Maßnahmen an.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die Europäische Investitionsbank hat umgehend reagiert, um möglichst schnell finanzielle Unterstützung auf den Weg zu bringen, damit Wohnungen repariert und Unternehmen und Infrastruktur wieder funktionieren können. Wichtig dabei ist, dass wir besser wiederaufbauen: mit Verfahren, die an die neuen Realitäten angepasst und so widerstandsfähig sind, dass sie Schutz vor den immer häufigeren und immer heftigeren Klimaschocks bieten.“

Carlos Cuerpo, spanischer Wirtschaftsminister: „Es ist beruhigend zu sehen, wie die europäischen Institutionen den EU-Mitgliedstaaten in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Das sind die Werte, die Europa auszeichnen. Ich möchte der Europäischen Investitionsbank für die intensive Zusammenarbeit in diesen Tagen danken. Wir haben für die betroffenen Gebiete in Spanien, konkret die autonomen Gemeinschaften Valencia, Kastilien-La Mancha und Andalusien, alles an Mitteln aktiviert, was möglich war.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon flossen etwa 6,8 Milliarden Euro in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 2023 rund 88 Milliarden Euro.