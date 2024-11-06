Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EIB unterstützt Wiederaufbau nach Überschwemmungen in Spanien mit 900 Mio. Euro

6 November 2024
  • Erstes Finanzpaket der EIB von 900 Mio. Euro für Schadensbeseitigung und Wiederaufbau der betroffenen Gebiete in Spanien
  • EIB bietet auch Hilfe für nationale, regionale und lokale Behörden bei der Vorbereitung etwaiger zusätzlicher Maßnahmen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Finanzierungsinstrumente aktiviert, um die Beseitigung der Schäden und den Wiederaufbau in den von den verheerenden Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Spanien zu unterstützen.

Mit ihrer Soforthilfe von 900 Millionen Euro will die EIB bereits laufende Initiativen beschleunigen und damit Behörden und öffentlichen Stellen in den betroffenen Gebieten beim Wiederaufbau kritischer Infrastruktur unter die Arme greifen. Dies hatte sie bereits bei den Überschwemmungen in Mitteleuropa im September getan. Darüber hinaus bietet sie den nationalen, regionalen und lokalen Behörden Hilfe bei der Vorbereitung möglicher zusätzlicher Maßnahmen an.

EIB-Präsidentin Nadia Calviño: „Die Europäische Investitionsbank hat umgehend reagiert, um möglichst schnell finanzielle Unterstützung auf den Weg zu bringen, damit Wohnungen repariert und Unternehmen und Infrastruktur wieder funktionieren können. Wichtig dabei ist, dass wir besser wiederaufbauen: mit Verfahren, die an die neuen Realitäten angepasst und so widerstandsfähig sind, dass sie Schutz vor den immer häufigeren und immer heftigeren Klimaschocks bieten.“

Carlos Cuerpo, spanischer Wirtschaftsminister: „Es ist beruhigend zu sehen, wie die europäischen Institutionen den EU-Mitgliedstaaten in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Das sind die Werte, die Europa auszeichnen. Ich möchte der Europäischen Investitionsbank für die intensive Zusammenarbeit in diesen Tagen danken. Wir haben für die betroffenen Gebiete in Spanien, konkret die autonomen Gemeinschaften Valencia, Kastilien-La Mancha und Andalusien, alles an Mitteln aktiviert, was möglich war.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, unterzeichnete 2023 in Spanien Finanzierungen von 11,4 Milliarden Euro. Davon flossen etwa 6,8 Milliarden Euro in Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 2023 rund 88 Milliarden Euro.

Kontakt

Maite Cordero

Monica Faro

Press Office

Referenz

2024-436-DE

Teilen

Tags

  • Wasser-/Abwassermanagement
  • Direktorium
  • Nadia Calviño
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
6 November 2024

EIB unterstützt Fluthilfe in der EU und beschließt neue Finanzierung für die Landwirtschaft

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert nach den jüngsten verheerenden Überschwemmungen Wiederaufbauprojekte in den betroffenen Regionen. Außerdem weitet sie ihre Unterstützung für Europas Landwirtschaft erheblich aus.

Verwaltungsrat Institutional Direktorium Nadia Calviño
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.

Transport InvestEU Kyriacos Kakouris Management committee Czechia European Union Climate and environment Social infrastructure
4 August 2025

InvestEU: EIB provides €45 million to BrianzAcque to improve water and sewerage network efficiency and resilience

The European Investment Bank (EIB) has granted a €45 million loan to BrianzAcque, the publicly owned integrated water service company for the Italian province of Monza and Brianza, to back its 2025-2029 investment plan. The agreement announced by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and BrianzAcque Chairperson and Chief Executive Officer Enrico Boerci aims to improve the efficiency of water and sewerage infrastructure in the municipalities served, benefiting around 877 000 people.