Rumänien: EIB vergibt 200 Mio. Euro an Distributie Energie Electrica Romania für Stromnetz-Modernisierung

EIB fördert Modernisierung und Ausbau des 200 000 km langen Stromverteilungsnetzes

Kredit unterstützt rumänische und europäische Energie- und Klimaziele

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 200 Millionen Euro an Distributie Energie Electrica Romania (DEER). Damit will der Verteilnetzbetreiber der Electrica-Gruppe sein Netz modernisieren, das 40 Prozent von Rumänen abdeckt und ca. vier Millionen Haushalte und Unternehmen versorgt. Der Kredit kann in Euro oder Lei ausgezahlt werden. DEER wird mit dem Geld seinen Kundenservice verbessern, die Energieeffizienz steigern und die Einbindung erneuerbarer Energiequellen stärken.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Durch unsere Investition sinkt das Risiko von Versorgungsunterbrechungen, und wir tragen zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei. Eine smartere und resilientere Infrastruktur bedeutet einen reibungsloseren Betrieb für Electricas Unternehmenskunden, bessere Lebensbedingungen für die Menschen und eine grünere Umwelt für alle.“

Angesichts der wachsenden Stromnachfrage und der veralteten Infrastruktur sind Investitionen in das rumänische Stromnetz dringend erforderlich. Das Projekt fördert in Übereinstimmung mit dem REPowerEU-Plan bezahlbare, sichere und nachhaltige Energie für Europa und trägt zu den Kohäsions- und Klimaschutzzielen der Bank bei.

Alexandru Chirita, CEO von Electrica: „In Zeiten, in denen wir Mittel für ehrgeizige Pläne brauchen, sendet die EIB-Förderung ein klares Zeichen an den Markt, dass wir vertrauenswürdig und wettbewerbsfähig sind. Wir freuen uns, einen Beitrag zu den rumänischen und europäischen Energie- und Klimaplänen zu leisten.“

Hintergrund

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

Electrica

Die Electrica-Gruppe ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Stromversorgung, -verteilung und -erzeugung in Rumänien. Auf dem Gebiet der Energiedienstleistungen erbringt sie außerdem Wartungs- und Reparaturdienste.

Distributie Energie Electrica Romania versorgt etwa 4 Millionen Kundinnen und Kunden in 18 Kreisen in drei Regionen mit Strom: Nordtranssilvanien, Südtranssilvanien und Nordmuntenien.

Seit Juli 2014 ist Electrica S.A., die Holdinggesellschaft der Gruppe, an den Börsen Bukarest und London notiert. Electrica ist das einzige börsennotierte rumänische Unternehmen im Bereich der Stromverteilung und -versorgung.