Rumänien: Weiterer EIB-Kredit an BRD Sogelease IFN für rumänische Unternehmen

17 Dezember 2024
  • EIB-Kredit über 70 Mio. Euro an BRD Sogelease IFN für kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen
  • Kredit ist Teil eines Gesamtpakets von 120 Mio. Euro
  • 20 Prozent der Mittel sind für ökologische Nachhaltigkeit bestimmt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 70 Millionen Euro an die rumänische Bank BRD Groupe Société Générale, die damit ihre Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen in Rumänien ausweitet.

Es handelt sich dabei um die zweite Tranche von insgesamt 120 Millionen Euro, die die EIB der BRD Sogelease IFN zur Verfügung stellt. Dadurch können rumänische Unternehmen, die nur schwer an Bankkredite kommen, Finanzierungen zu günstigen Konditionen in Anspruch nehmen. Ein Fünftel der Mittel ist für umweltfreundliche Projekte bestimmt. Die erste Tranche von 50 Millionen Euro wurde im Dezember 2023 bereitgestellt.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „KMU sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Daher gehört es zu den Kernaufgaben der EIB, dafür zu sorgen, dass KMU leichter an Finanzierungen kommen. Mit diesem Kredit verhelfen wir rumänischen Unternehmen zu günstigen Finanzierungen mit langen Laufzeiten. Ein Teil des Gelds ist für grüne Investitionen wie umweltfreundliche Mobilität oder höhere Energieeffizienz vorgesehen. Damit trägt die Finanzierung zu Rumäniens Energie- und Klimazielen und letztlich zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Wirtschaft bei.“

Der EIB-Kredit ermöglicht langfristige Finanzierungen in Euro oder rumänischen Leu zu Konditionen, die im Vergleich zu Marktalternativen günstig sind.

Gabriel Mihai, CEO von BRD Sogelease IFN SA: „Wir arbeiten mit der EIB zusammen, weil wir rumänischen Unternehmen bessere Finanzierungslösungen bieten wollen, um sie bei ihrer Entwicklung und ihrer Umstellung auf nachhaltige Geschäftsmodelle zu unterstützen. Mit dem Know-how der EIB können wir unsere KMU- und Midcap-Kunden unterstützen und so unserem Auftrag gerecht werden.“

Als Teil der letztjährigen Gesamtkreditvereinbarung hat die EIB der BRD Sogelease IFN und ihren Kundinnen und Kunden Beratungsdienste für grüne Investitionen angeboten. Die BRD Sogelease IFN erhielt von der EIB technische Unterstützung bei der Produktentwicklung, der Prüfung der Förderfähigkeit grüner Projekte sowie bei der Wirkungsberichterstattung und beim Monitoring.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

BRD Sogelease IFN SA

BRD Sogelease IFN SA ist die Leasing-Tochter der BRD Groupe Société Générale, einer der führenden rumänischen Banken mit einer Bilanzsumme von 84 Milliarden rumänischen Leu (Stand: September 2024). Sie gehört zur Société Générale. Die BRD Sogelease wurde 2001 gegründet und bietet in Rumänien Finanzierungsleasing und andere durch Vermögenswerte besicherte Finanzierungslösungen für mehr als 10 000 KMU und Small-Cap-Kunden an.

Projektübersicht

SOGELEASE RO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

MBIL to finance eligible small and medium sized investments promoted by SMEs and Mid-caps in Romania, with a partial dedication to Climate.

Unterzeichnet | 12/12/2023

Kontakt

Daniel Kozak

Press Office

Referenz

2024-512-DE

Tags

  • KMU
  • Ioannis Tsakiris
  • Direktorium
