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SOGELEASE RO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2023 : 50.000.000 €
12/12/2024 : 70.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Weiterer EIB-Kredit an BRD Sogelease IFN für rumänische Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2023
20230428
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOGELEASE RO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV
BRD SOGELEASE IFN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is structured as multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to support projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Romania.

The aim is to enhance access to finance for the final beneficiaries. Part of available resources will support Climate Action projects.

Additionality and Impact

Operation aims to help mitigate market failure of SME and Midcaps' insufficient access to long term funding for their investments at low financing costs.

 

By addressing these market gaps, which are more acute in Romania compared to EU average, project in particular supports strengthening of EU's economic, social and territorial cohesion (85% expected to be implemented in cohesion regions) and it also mitigates gap in financing for small to mid-size Climate Action & Environmental Sustainability projects with a 20% green window.

 

Small size of SMEs makes them more vulnerable to economic cycles and more constrained in opportunities for growth. Leasing as a method of financing offers various advantages for SMEs compared to traditional bank loans. Among others, leasing facilitates access to finance for companies with limited access to bank lending and new/young enterprises without credit track record and with limited collateral to provide.


Most important contributions of EIB loan will be: long term funding potentially in local currency, diversification of external funding, signalling effect for other financiers to provide similar long-term loans to Borrower, and availability of Green Gateway advisory support package which could contribute to capacity building at Intermediary.


Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
13 November 2023
12 Dezember 2023
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Weiterer EIB-Kredit an BRD Sogelease IFN für rumänische Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Weitere Veröffentlichungen