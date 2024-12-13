Bulgarien: EIB-Kredit über 250 Mio. Euro für Projekte mit EU-Förderung

Mittel sind Teil eines EIB-Darlehens über 1 Mrd. Euro zur Kofinanzierung von Projekten, die EU-Mittel erhalten

Finanzierung stärkt Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität in Bulgarien

Schwerpunkt liegt auf grünen, digitalen und innovativen Projekten

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 250 Millionen Euro an Bulgarien. Mit dem Geld kann das Land EU-geförderte Projekte kofinanzieren und die Entwicklung in Bereichen wie Energieeffizienz, Wasser, Verkehr und Forschung vorantreiben. Dies stärkt die Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit Bulgariens und verbessert die Lebensqualität.

Die EIB-Unterstützung ermöglicht Bulgarien die Kofinanzierung von Initiativen, die von der EU über den EU-Haushalt bezuschusst werden, etwa energieeffizientere Gebäude und Industrien, die Modernisierung der Abwasserreinigung, mehr Forschung von Unternehmen, Schienenprojekte sowie der Schutz von Böden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Projekten, die Innovationen, die Digitalisierung und die grüne Wende des Landes vorantreiben und seine Verkehrsanbindung verbessern.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „Mit dem Kredit erleichtern wir die Inanspruchnahme von EU-Finanzhilfen, was der bulgarischen Wirtschaft zugutekommt. Das stärkt den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und verbessert letztlich das Geschäftsumfeld, die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen und den Lebensstandard im Land.“

Die 250 Millionen Euro sind die erste Tranche des 1-Mrd.-Euro-Darlehens, das die EIB im Haushaltszeitraum 2021–2027 für Bulgarien zur Verfügung stellt. Mit der Tranche können auch kleinere Projekte unterstützt werden, die sonst nicht für eine direkte EIB-Finanzierung in Betracht kämen.

Die EIB und Bulgarien haben bereits früher zusammengearbeitet. 2014 und 2007 wurden ähnliche Finanzierungen über 500 Millionen Euro bzw. 700 Millionen Euro unterzeichnet. Beide dienten der Kofinanzierung von Projekten unter EU-Programmen in Bulgarien, etwa dem Ausbau und der Modernisierung von Schiene und Straße, der Entwicklung und Sanierung von Wasser- und Abwasseranlagen sowie der Verbesserung des ÖPNV in Sofia.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), unterzeichnete vergangenes Jahr in Bulgarien Finanzierungen von insgesamt 1,11 Milliarden Euro. Das war mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2022 (494 Millionen Euro). Insgesamt unterzeichnete die EIB-Gruppe 2023 neue Finanzierungen in Höhe von 88 Milliarden Euro.