BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 500.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Gesundheit : 15.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 15.000.000 €
Bildung : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 20.000.500 €
Energie : 35.000.000 €
Telekommunikation : 35.000.000 €
Müllbeseitigung : 44.999.500 €
Verkehr : 75.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 90.000.000 €
Dienstleistungen : 135.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/09/2025 : 7.500.000 €
17/09/2025 : 7.500.000 €
17/09/2025 : 7.500.000 €
12/12/2024 : 7.500.000 €
12/12/2024 : 7.500.000 €
12/12/2024 : 7.500.000 €
17/09/2025 : 10.000.000 €
12/12/2024 : 10.000.000 €
17/09/2025 : 10.000.250 €
12/12/2024 : 10.000.250 €
17/09/2025 : 17.500.000 €
17/09/2025 : 17.500.000 €
12/12/2024 : 17.500.000 €
12/12/2024 : 17.500.000 €
17/09/2025 : 22.499.750 €
12/12/2024 : 22.499.750 €
17/09/2025 : 37.500.000 €
12/12/2024 : 37.500.000 €
17/09/2025 : 45.000.000 €
12/12/2024 : 45.000.000 €
17/09/2025 : 67.500.000 €
12/12/2024 : 67.500.000 €
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Bulgarien: EIB-Kredit über 250 Mio. Euro für Projekte mit EU-Förderung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2024
20230753
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
REPUBLIC OF BULGARIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 10176 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a Structural Programme Loan (SPL) to co-finance along with EU funds eligible projects in Bulgaria during the EU programming period 2021-2027.

The aim is to co-finance priority investments under the EU 2021-2027 Operational Programmes in Bulgaria.

Additionality and Impact

The Project concerns priority investments under the 2021-27 Partnership Agreement of Bulgaria and it supports the implementation of eligible schemes under five programmes financed by the European Regional Development Fund (ERDF), Cohesion Fund (CF) and Just Transition Fund (JTF). The whole territory of Bulgaria is designated as EIB Cohesion Priority Region. The five programmes are plan-led and well-embedded in the EU Cohesion policy architecture, contributing to the policy goals of a smarter, a greener, a more connected and a Europe closer to citizens. Investments will also support the territories and communities that are most exposed to the transition towards net-zero emission economy.

 

EIB support to the national co-financing share in the EU funds investments will help kick-start/accelerate the implementation of the investments on the ground. The Project fosters a balanced socioeconomic and territorial development of Bulgaria, in line with the Territorial Agenda 2030. It will therefore contribute to the EU's policy objective of economic and social cohesion. The Project addresses sub-optimal investment situations in many sectors that are essential to social and economic cohesion.

 

The EIB financing on favourable terms, such as long tenors and sizeable amount from one source, paired with flexible drawing conditions, provides diversity in the financing structure and assists with the affordability of the national public investment programmes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
18 September 2024
12 Dezember 2024
Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (SPL)
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
216960446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20230753
Sektor(en)
Industrie
Energie
Müllbeseitigung
Wasser, Abwasser
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Telekommunikation
Dienstleistungen
Bildung
Gesundheit
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
