Belgien: KBC fördert mit neuen EIB-Mitteln verstärkt Nachhaltigkeit einheimischer KMU

4 Dezember 2024
  • EIB und belgische KBC stellen gemeinsam 600 Mio. Euro für KMU bereit
  • Belgische KMU profitieren von niedrigeren Zinsen, Fokus liegt auf Nachhaltigkeitsprojekten
  • Ein Fünftel der Gelder fließt an Unternehmen in belgischen Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) setzt ihre langjährige Partnerschaft mit der KBC fort. Ein neuer Kredit soll den Zugang zu Finanzierungen verbessern und Nachhaltigkeitsprojekte kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in Belgien fördern. Den 300-Millionen-Euro-Kredit der EIB wird die KBC in gleicher Höhe mit eigenen Mitteln ergänzen. Somit stehen belgischen KMU, die grüner werden wollen, zusätzliche 600 Millionen Euro zur Verfügung. Sie ergänzen die Finanzierungen, die die KBC belgischen Unternehmen regulär anbietet. Die belgische Bank entscheidet als letzte Instanz darüber, welche Kredite aus EIB-Mitteln gewährt werden.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Partnerschaften wie diese mit der KBC sind wichtig, damit die EIB KMU fördern kann. Dank unserer Zusammenarbeit können belgische KMU neue Chancen besser nutzen. Mit günstigen Finanzierungen helfen wir ihnen, zu wachsen und innovativ zu sein und gleichzeitig zu einer grüneren und krisenfesteren Wirtschaft beizutragen.“

Die frischen Gelder werden über das Netz der KBC an kleine und mittlere Unternehmen in Belgien ausgereicht, die grüne Projekte durchführen, etwa in den Bereichen Wasserentnahme und -recycling, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verkehr oder für andere klimabezogene Projekte. Rund 20 Prozent der Mittel sind für Finanzierungen in Kohäsionsregionen[1] bestimmt.

Wim Eraly, Senior General Manager Commercial Banking, KBC Belgien: „Die Folgen des Klimawandels stellen unsere Gesellschaft vor eine gewaltige Herausforderung. Große und kleine Unternehmen müssen sich in relativ kurzer Zeit anpassen, um ihre Ökobilanz zu verbessern. Dafür müssen sie in nachhaltige Lösungen und Ressourcen investieren. Etwa in Wasser, eine besonders kostbare, aber knappe Ressource. In Belgien hängen wir vom Regen ab. Wir haben keine großen Wasserläufe wie unsere Nachbarländer. Unternehmen, die in nachhaltige Lösungen investieren möchten, können sich von der KBC beraten lassen. Als Bank, Versicherung und Vermögensverwalter können wir Unternehmen beim Übergang zu einer grüneren Wirtschaft unterstützen. Dies ist zentraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Das gemeinsame Programm von KBC und EIB macht nachhaltige Investitionen für belgische Unternehmen attraktiver und leistet damit einen direkten Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.“

Die EIB-Gruppe (die EIB und ihre Tochtergesellschaft, der Europäische Investitionsfonds) arbeitet bereits seit den 1990er-Jahren mit der KBC zusammen. Bislang hat die EIB dem Institut über 2,3 Milliarden Euro zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen, tragen zu Frieden und Sicherheit bei und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität. Dank ihres AAA-Ratings kann die EIB-Gruppe günstig Kapital an den globalen Märkten aufnehmen, was ihren Kunden innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zugutekommt. Die Gruppe wendet höchste ESG-Standards an und hat eine Gesamtkapitalquote von 32 Prozent.

Die KBC-Gruppe ist eine der führenden Finanzgruppen in Europa. Die Bank- und Versicherungsgruppe mit mehreren Kanälen hat ihren geografischen Schwerpunkt in Europa. Ihre Kunden sind hauptsächlich Privatkunden, KMU und einheimische Midcap-Unternehmen. In ihren Kernmärkten Belgien, Tschechien, Bulgarien, Ungarn und Slowakei hält sie signifikante Anteile und vielfach marktführende Positionen. Die KBC-Gruppe hat sich auch in einer Reihe ausgewählter Länder und Regionen auf der ganzen Welt etabliert. Mit rund 41 000 Beschäftigten betreut sie ca.13 Millionen Kunden in ihren Kernmärkten. Die KBC Group NV ist an der Euronext Brüssel notiert (Tickersymbol: KBC). Mit Blick auf Nachhaltigkeit hat die KBC eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Mehr dazu im Nachhaltigkeitsbericht der KBC auf kbc.com.

[1] Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 Prozent des EU-Durchschnitts.

Kontakt

Tim Smit

Sabine Parisse

Press Office

Referenz

2024-488-DE

Teilen

Tags

  • KMU
  • Direktorium
  • Robert E. de Groot
  • Nachhaltigkeit
Mehr Weniger

