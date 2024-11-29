Tschechische Republik: EIB vergibt 350 Mio. Euro an CSOB für Unternehmensfinanzierungen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 350 Millionen Euro an die tschechische Bank Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), damit diese mehr grüne und andere Projekte im Land finanzieren kann. Durch die Zusammenarbeit mit der EIB kann die CSOB günstige Kredite anbieten. Damit hilft sie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie etwas größeren Midcaps, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren und ihre Finanzlage zu verbessern.

Ein Teil der Mittel ist für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bestimmt. Hier fließt das Geld vor allem in mehr Energieeffizienz in der verarbeitenden Industrie und in der Landwirtschaft, umweltfreundlichen Verkehr in Form von Elektroautos, -bussen und Eisenbahnausrüstung sowie erneuerbare Energien (Sonne, Wind und Biomasse). Daneben kommen die Mittel vor allem strukturschwachen Regionen in Tschechien, den sogenannten Kohäsionsregionen, zugute.

EIB-Vizepräsident Kyriacos Kakouris: „KMU und Midcaps sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft und treiben Innovation, Beschäftigung und nachhaltiges Wachstum voran. Dieser neue Kredit wird nicht nur den Zugang tschechischer Unternehmen zu Finanzierungen verbessern, sondern auch ihren Übergang zu umweltfreundlicheren und robusteren Betriebsabläufen beschleunigen und dadurch Tschechiens Wettbewerbsfähigkeit und Klimaresilienz steigern.“

Der Kredit hilft, Treibhausgase zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Damit unterstützt er die Klimaschutzstrategie der EIB und das Ziel des europäischen Grünen Deals, bis 2050 klimaneutral zu werden. Außerdem hilft er, die Wirtschaft anzukurbeln und den sozialen Zusammenhalt zu fördern.

Ján Lučan, Board-Mitglied bei der CSOB: „Die Tschechische Republik muss den Übergang zu einer emissionsarmen, nachhaltigen Wirtschaft mit mehr Wertschöpfung schaffen. Sonst laufen tschechische Unternehmen Gefahr, auf dem internationalen Markt nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Die CSOB ist der führende Anbieter von Unternehmensfinanzierungen in Tschechien. Sie hilft Firmen sowie Unternehmerinnen und Unternehmern sowohl bei finanziellen als auch bei nichtfinanziellen Anforderungen. Unsere langjährige Partnerschaft mit der EIB stärkt unser Engagement für Nachhaltigkeit und fördert Wachstum und Innovation.“

Hintergrund

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In unserem Klimabank-Fahrplan haben wir zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und wir sind auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte unserer jährlichen Finanzierungen sind für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Damit fördert die Bank ein gerechtes Wachstum, um die Lebensstandards anzugleichen.

CSOB-Gruppe

Die CSOB-Gruppe ist ein führender Akteur auf dem tschechischen Bankenmarkt. Das Motto des Instituts – „Digital mit menschlichen Zügen“ – erklärt die Motivation hinter den laufenden Investitionen in Innovation und Digitalisierung. Denn so können die Kunden in den Zweigstellen und online besser betreut werden. Die Dienstleistungen stehen rund um die Uhr, sieben Tage pro Woche zur Verfügung. Die CSOB setzt ein einzigartiges Allfinanzmodell ein, das alles aus einer Hand bietet, um die finanziellen Erfordernisse ihrer Kundinnen und Kunden abzudecken: von Bankdienstleistungen unter den Marken CSOB und Poštovní spořitelna, Versicherungen unter der Marke ČSOB Pojišťovna bis hin zu Baufinanzierungen der Hypoteční banka und Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring und Patria Finance. Das Institut bietet Dienstleistungen für ein breites Kundenspektrum, darunter Privatpersonen, KMU sowie Firmen- und institutionelle Kunden. Die CSOB-Gruppe ist Teil der internationalen Allfinanzgruppe KBC, die in Belgien und in Mittel- und Osteuropa tätig ist.