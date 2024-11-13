Deutschland: EIB und Haspa fördern KMU, Midcaps und kleine Projekte für Erneuerbare Energien

Laura Thiesbrummel Architekturfotografie

Haspa erhält EIB-Kredit über 100 Millionen Euro zur Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen

Insgesamt können 280 Mio. Euro für KMU und Midcap-Projekte bereitgestellt werden

Ein Fokus liegt auf erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in Deutschland

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Durchleitungsdarlehen für Unternehmen (MBIL) von 100 Millionen Euro an die Haspa, Deutschlands größte Sparkasse mit Sitz in Hamburg. Mit den Mitteln will das Institut in Deutschland Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten vergeben.

Die finanziellen Vorteile des EIB-Darlehens – niedrigere Zinssätze, längere Laufzeiten und Diversifizierung der Fremdmittel – gibt die Haspa an die Firmen weiter.

Ein Drittel des Darlehens ist für die Finanzierung von Onshore-Windkraft-, Fotovoltaik- und Energieeffizienzprojekten vorgesehen. Einschließlich der EIB-Mittel können insgesamt bis zu 280 Millionen Euro für KMU und Midcap-Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Für die EIB ist es das erste Darlehen an eine deutsche Sparkasse. Mit dem Geld können die Unternehmen ihre Finanzierungsstruktur besser an die lange wirtschaftliche Nutzungsdauer der finanzierten Anlagen anpassen und in ihre grüne Transformation investieren.

EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer: „KMU und Midcap-Unternehmen sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Ihre Förderung gehört zu den Kernaufgaben der EIB. Mit ihrem ersten von der EIB unterstützten Finanzierungsprogramm hilft die Haspa Unternehmen in Norddeutschland, ihre Finanzlage zu stabilisieren. Gemeinsam fördern wir innovative Projekte für die grüne und digitale Wende.“

Haspa-Bereichsvorstand Michi Maaß: „Mit dem Durchleitungsdarlehen der EIB können wir mittelgroße Unternehmen in der Metropolregion Hamburg noch besser unterstützen und sie auf ihrem Weg zur nachhaltigen Transformation begleiten. Wir freuen uns sehr, dass die Haspa als größte deutsche Sparkasse und größter KMU-Finanzierer der Region hier eine Vorreiterrolle übernehmen kann.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen den Übergang zur Klimaneutralität. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In ihrem Klimabank-Fahrplan hat sie zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für das Klima und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte ihrer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen. In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

