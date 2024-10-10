EIB Global vergibt Kredit über 300 Mio. US-Dollar an Enel Colombia für erneuerbare Energien und modernes Stromnetz

Shutterstock

Kredit fließt in neue Fotovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 486 MW und den Ausbau und die Modernisierung der Stromverteilung

Synthetisches Produkt ermöglicht Kreditvergabe in kolumbianischen Pesos ohne Wechselkursrisiken

Erster EIB-Kredit dieser Art an eine Enel-Tochter

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt zusammen mit Enel und der italienischen Exportkreditagentur SACE einen Kredit von umgerechnet bis zu 300 Millionen US-Dollar an die Enel-Tochter Enel Colombia. Der in kolumbianischen Pesos ausgezahlte Kredit ist durch ein synthetisches Produkt gegen Wechselkursrisiken abgesichert und wird durch eine Garantie von SACE besichert. Mit dieser gemeinsamen Finanzierung für den Ausbau von Stromnetzen und neue Erneuerbare-Energien-Anlagen in Kolumbien wollen die drei Partner die Energiewende im Land fördern und die Folgen des Klimawandels abmildern.

Die Vereinbarung entspricht der Global-Gateway-Investitionsagenda der EU-Kommission und ist das erste Rahmendarlehen der EIB, das ausschließlich der nachhaltigen Entwicklung von Enel Colombia dient. Zugleich ist es das erste synthetische Produkt der EIB für eine Tochtergesellschaft der Enel-Gruppe.

Finanziert werden die Solarparks Guayepo I und II mit einer Gesamtleistung von 486 Megawatt sowie der Ausbau und die Modernisierung der Verteilnetze des Stromversorgers Enel Colombia, der in Bogotá mehr als 3,7 Millionen Kunden hat. Das Unternehmen will die Versorgung krisenfester machen, mehr Neuanschlüsse schaffen und die E-Mobilität ausbauen, ganz im Sinne der Strategie „Bogotá Region 2030“.

Mit der Vereinbarung knüpft die EIB an ihre langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Enel und SACE in Lateinamerika an, in deren Rahmen Enel-Tochtergesellschaften in mehreren Ländern und verschiedenen Branchen bereits bis zu 900 Millionen US-Dollar in Landeswährung bereitgestellt wurden.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Die Maßnahmen entsprechen der Global-Gateway-Investitionsagenda: Sie werden die Infrastrukturlücke zwischen wohlhabenderen und weniger entwickelten Regionen Kolumbiens verringern und durch zusätzliche Solarstromanlagen erneuerbare Energien stärker in den Strommix des Landes einbinden. Mit dem Kredit setzen wir unsere langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Enel-Gruppe fort, die zu unseren größten Kreditnehmern gehört, und mit SACE, mit der wir ebenfalls seit Jahren bei Projekten innerhalb und außerhalb der EU zusammenarbeiten.“

Stefano De Angelis, CFO von Enel: „Die Vereinbarung mit der EIB und SACE ist ein gutes Beispiel für die Synergien, die zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor bestehen, und sie bekräftigt unser Engagement für Nachhaltigkeit. Die Partnerschaft bringt unsere Projekte voran. Gemeinsam setzen wir eine Entwicklungsstrategie für erneuerbare Energien und Netzausbau um und tragen damit zur Energiewende und zu den UN-Nachhaltigkeitszielen bei. Das entspricht genau dem Strategieplan unserer Gruppe, dem Pariser Abkommen und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen.“

Valerio Perinelli, Chief Business Officer von SACE: „Wir freuen uns, bei dieser wirkungsvollen Finanzierung dabei zu sein. Sie steht für unsere langjährige Partnerschaft mit Enel und der EIB und entspricht unserer strategischen Vision für langfristiges Wachstum. Lateinamerika und Kolumbien spielen bei der Energiewende eine wichtige Rolle, und italienische Technologie kann ihnen dabei helfen. Unser Team in Bogotá, wo wir seit ein paar Tagen ein Büro haben, wird bei diesen Projekten weiterhin eine aktive Rolle spielen.“

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Mit ihrer wirtschaftlichen und technischen Erfahrung und Kompetenz hilft sie, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU mit AAA-Rating bietet sie attraktive Kredite zu günstigen Zinsen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der Europäischen Union und anderen Gebern stellen wir auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Lateinamerika

Seit 2022 unterstützt die EIB Global Projekte in Lateinamerika mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass sie eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat dort seither rund 14 Milliarden Euro für mehr als 160 Projekte in 15 Ländern vergeben.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Dabei schöpft sie aus der 65-jährigen Erfahrung der Bank in diesem Bereich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Kolumbien und Lateinamerika – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.

SACE

SACE ist ein italienisches Finanzversicherungsunternehmen. Es unterstützt das Wachstum und die Entwicklung von Unternehmen und Volkswirtschafen durch eine breite Palette von Instrumenten und Lösungen – für mehr Wettbewerbsfähigkeit in Italien und weltweit. Seit über vierzig Jahren ist SACE der Referenzpartner für italienische Unternehmen, die exportieren und im Ausland expandieren. SACE kooperiert auch mit Banken und bietet finanzielle Garantien, um Unternehmen den Zugang zu Krediten zu erleichtern. Diese Rolle wurde durch die außerordentlichen Maßnahmen des sogenannten Liquiditätsdekrets und des Vereinfachungsdekrets gestärkt. Mit einem Portfolio aus versicherten Transaktionen und garantierten Investitionen von insgesamt 156 Milliarden Euro begleitet SACE mehr als 26 000 vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Wachstum in Italien und rund 200 ausländischen Märkten mit einem breiten Angebot an Versicherungs- und Finanzprodukten und ‑dienstleistungen.

Enel

Enel ist ein internationaler Stromversorger und gehört zu den führenden integrierten Anbietern am globalen Markt für Strom und erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist der weltweit größte private Erneuerbare-Energien-Anbieter, der wichtigste Verteilnetzbetreiber nach der Anzahl der Netzkunden und der größte Endkundenversorger gemessen am Kundenstamm. Die Enel-Gruppe ist gemessen am EBITDA der größte europäische Versorger.[1] Das Unternehmen ist weltweit in 28 Ländern vertreten und betreibt Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 88 Gigawatt. Enel Grids, der Geschäftsbereich der Gruppe für die weltweite Stromverteilung, versorgt über ein 1,9 Millionen Kilometer langes Netz 69 Millionen Endverbraucher. Enels Unternehmen für erneuerbare Energien, Enel Green Power, betreibt Wind-, Solar-, Geothermie-, Wasserkraft- und Energiespeicheranlagen in Europa, Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien. Sie haben eine Gesamtleistung von rund 64 Gigawatt. Enel X Global Retail ist der Geschäftsbereich der Gruppe, der weltweit Produkte und Dienstleistungen effektiv und entsprechend dem Energiebedarf bereitstellt und die Kunden zu einem bewussten, nachhaltigen Umgang mit Energie bewegen will. Das Unternehmen versorgt weltweit rund 58 Millionen Kunden mit Strom und integrierten Energiedienstleistungen, bietet Flexibilitätsdienstleistungen von insgesamt 9 Gigawatt und verwaltet rund 3 Millionen Leuchten sowie 27 300 öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.

[1] Basierend auf den Angaben zu Enels Wettbewerbern für das Geschäftsjahr 2023. Betreiber, die sich vollständig im Eigentum des Staates befinden, sind nicht berücksichtigt.