Marokko: EIB vergibt 1 Mrd. Euro für Wiederaufbau der Infrastruktur nach Erdbeben in Al Haouz

Bank der EU unterzeichnet erste Tranche von 500 Mio. Euro eines Kredits über 1 Mrd. Euro für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben vom 8. September 2023 in Marokko

Kredit mit EU-Garantie fließt in wichtige Infrastruktur in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Verkehr sowie in besseren Erdbebenschutz und nachhaltige Energielösungen

EIB unterstützt mit dem Geld das Wiederaufbauprogramm der marokkanischen Regierung für die betroffenen Gebiete

Am 10. Oktober 2024 hat die Europäische Investitionsbank (EIB) mit dem marokkanischen Wirtschafts- und Finanzministerium eine Finanzierungsvereinbarung über 500 Millionen Euro (etwa 5,4 Milliarden Dirham) unterzeichnet. Dies geschah im Beisein von Vertretenden des Ministeriums für Bildung, Vorschulbildung und Sport, des Ministeriums für Infrastruktur und Wasser sowie des Gesundheitsministeriums. Es handelt sich um die erste Tranche eines Kredits von insgesamt einer Milliarde Euro für den Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur in den Gebieten, die am 8. September 2023 vom Erdbeben betroffen waren.

Mit ihrem starken Engagement zeigt die EIB, dass sie dem Königreich Marokko bei der Wiederherstellung wichtiger Infrastruktur und der Wiederbelebung der Katastrophengebiete zur Seite steht.

Die Unterstützung ist Teil des breiten Wiederaufbauprogramms des Landes. Sie konzentriert sich vorrangig auf drei Bereiche: 1) den Wiederaufbau von Schulen, Krankenhäusern und Straßennetzen in den am stärksten betroffenen Gebieten, 2) die Verbesserung des Erdbebenschutzes und der Katastrophenresilienz und 3) die Integration nachhaltiger Energielösungen für eine bessere Klimaanpassung und mehr Energieeffizienz, in Einklang mit den Prioritäten der Grünen Partnerschaft zwischen Marokko und der EU.

Vorgesehen ist auch ein Zuschuss für technische Hilfe. Er soll die Umsetzung der Maßnahmen erleichtern, die Programmstruktur stärken und einen nachhaltigen Wiederaufbau gewährleisten.

Die Finanzierung steht in Einklang mit den Klimazielen der EIB als Klimabank und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Sie fördert den Aufbau einer resilienten und effizienten Infrastruktur und die UN-Entwicklungsziele, darunter hochwertige Bildung (UN-Ziel 4), Gesundheit und Wohlergehen (UN-Ziel 3) und Klimaschutz (UN-Ziel 13).

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Dieser Rekordkredit für Marokko ist ein konkretes Beispiel dafür, dass wir unseren Partnern in Krisenzeiten zur Seite stehen. Nach dem dramatischen Erdbeben und den bemerkenswerten Anstrengungen, die das Königreich Marokko bereits unternommen hat, ermöglicht dieser Kredit nicht nur die Wiederherstellung wichtiger Dienstleistungen in den am stärksten betroffenen Regionen, sondern auch den Wiederaufbau einer modernen, widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Infrastruktur. Wir wollen, dass die Menschen in den Katastrophengebieten wieder menschenwürdige Lebensbedingungen vorfinden, vor allem durch moderne Schulen, Straßen und Krankenhäuser, die den besten internationalen Standards entsprechen. Die EIB steht an der Seite Marokkos, um einen nachhaltigen Wiederaufbau sicherzustellen – zum Wohle künftiger Generationen. “

Der Kredit ist Teil der erfolgreichen Partnerschaft zwischen der EIB und dem Königreich Marokko. Mit ihrem Engagement bekräftigt die EIB, dass sie Marokko bei der grünen Wende unterstützt, eine gerechte sozioökonomische Entwicklung fördert und die Resilienz des Landes gegenüber künftigen Herausforderungen, vor allem Naturkatastrophen, stärkt. Die Finanzierungsvereinbarung ist Beweis für das gegenseitige Vertrauen zwischen Marokko und der EIB sowie ihre gemeinsame Entschlossenheit, langfristige Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Durchführung von Projekten in Schlüsselsektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.