Ioannis Tsakiris

Vizepräsident Tsakiris hat die Aufsicht über folgende Bereiche:
Prioritäten
- Energieeffiziente Gebäude
- Bezahlbares Wohnen und Stadtentwicklung
EIB Global: Finanzierungen in Lateinamerika und der Karibik sowie in der südlichen Nachbarschaft (Maghreb)
Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Dänemark, Griechenland, Irland und Rumänien sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe
Interne Projekte und Funktionen
- Überprüfungs- und Bewertungsprozess
- Best Practice im Bankensektor und Best Market Practice
- Standardfinanzierungsinstrumente
- Straffung der Beratungsdienste
Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen
- Beziehungen zu nationalen Förderbanken
- EU-Finanzaufsicht (EBA, ESMA, EIOPA)
- Privater Finanzsektor
- Beziehungen zu Golfstaaten und dem Golf-Kooperationsrat