Ioannis Tsakiris

Vizepräsident der EIB

  Lebenslauf und Interessenerklärung

  Fotogalerie

  Videogalerie

Vizepräsident Tsakiris hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

  • Energieeffiziente Gebäude
  • Bezahlbares Wohnen und Stadtentwicklung

EIB Global: Finanzierungen in Lateinamerika und der Karibik sowie in der südlichen Nachbarschaft (Maghreb)

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Dänemark, Griechenland, Irland und Rumänien sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

  • Überprüfungs- und Bewertungsprozess
  • Best Practice im Bankensektor und Best Market Practice
  • Standardfinanzierungsinstrumente
  • Straffung der Beratungsdienste

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen

  • Beziehungen zu nationalen Förderbanken
  • EU-Finanzaufsicht (EBA, ESMA, EIOPA)
  • Privater Finanzsektor
  • Beziehungen zu Golfstaaten und dem Golf-Kooperationsrat

Aktuelle Informationen und Reden

28 Juli 2025

EIB und Griechenland: Erfolgreicher Abschluss der Garantiefonds-Initiative

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Griechenland haben den erfolgreichen Abschluss der griechischen Garantiefonds-Initiative bekannt gegeben. In einer Zeit außergewöhnlicher wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen bot der wegweisende Fonds kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Midcap-Unternehmen entscheidende Unterstützung. Ziel des 2014 eingerichteten Garantiefonds war es, griechischen Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern, die Beschäftigung anzukurbeln und zur Erholung der griechischen Wirtschaft beizutragen. Während seiner Laufzeit ermöglichte der Garantiefonds EIB-Finanzierungen von 600 Millionen Euro für landesweit mehr als 800 KMU und Midcaps.
Ioannis Tsakiris Direktorium Griechenland Europäische Union
25 Juli 2025

Griechenland: EIB vergibt 20 Mio. Euro mit InvestEU-Garantie an STiQ für Skalierung seiner KI-gestützten Cloud-Küchen-Plattform

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 20 Millionen Euro an das griechische Foodtech-Start-up STiQ. Das schnell wachsende Unternehmen setzt neue Maßstäbe für die KI-gestützte Cloud-Küche. Mit ihrer Finanzierung mit InvestEU-Garantie unterstützt die EIB das Unternehmen bei Forschung und Entwicklung, digitalen Innovationen und der Expansion im Ausland. STiQ trägt dazu bei, den Lieferservice für Essen in Europa intelligenter, nachhaltiger und skalierbarer zu gestalten.
Technologie InvestEU Ioannis Tsakiris Direktorium Informationstechnik Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
18 Juni 2025

EIB stärkt nachhaltige Stadtentwicklung in Griechenland mit neuer 500-Mio.-Euro-Finanzierung für den CDLF

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF) haben eine neue Finanzierung über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Mit den Mitteln will der Fonds hunderte nachhaltige Projekte in Städten und Gemeinden in ganz Griechenland fördern. Die Finanzierung hilft lokalen Behörden bei Investitionen in sauberes Wasser, eine bessere Abfallwirtschaft, sichere Straßen, umweltfreundlichere öffentliche Gebäude und digitale Dienstleistungen.
Stadtentwicklung Umwelt Ioannis Tsakiris Direktorium Griechenland Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
Mehr  

Offizielle Portraitfotos

EIB Vice-President
Ioannis Tsakiris
EIB Vice-President
Fotograf: Vio Dudau
©EIB
Download original



















