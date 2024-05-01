Ioannis Tsakiris

Vizepräsident Tsakiris hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

Energieeffiziente Gebäude

Bezahlbares Wohnen und Stadtentwicklung

EIB Global: Finanzierungen in Lateinamerika und der Karibik sowie in der südlichen Nachbarschaft (Maghreb)

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Dänemark, Griechenland, Irland und Rumänien sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

Überprüfungs- und Bewertungsprozess

Best Practice im Bankensektor und Best Market Practice

Standardfinanzierungsinstrumente

Straffung der Beratungsdienste

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen