Marokko: EIB und ONCF besiegeln Partnerschaft für technische Hilfe zur Klimaanpassung im Schienenverkehr

EIB hilft bei der Entwicklung einer Klimaresilienz- und Klimaanpassungs-Strategie für das marokkanische Eisenbahnnetz

ONCF will die Bahn besser gegen Wetterextreme wappnen

Neue Partnerschaft ist Teil der langjährigen Kooperation von EIB und ONCF für eine nachhaltigere Verkehrsinfrastruktur

Am 9. Oktober 2024 haben die Europäische Investitionsbank (EIB) und die staatliche marokkanische Bahngesellschaft ONCF eine Partnerschaftsvereinbarung für technische Hilfe unterzeichnet. Damit will die EIB die Entwicklung einer Strategie unterstützen, die die Klimaresilienz und -anpassung des marokkanischen Eisenbahnnetzes verbessert.

Die Vereinbarung ist ein weiterer Schritt in der langjährigen Zusammenarbeit von EIB und ONCF (Office National des Chemins de Fer), die darauf abzielt, die Verkehrsinfrastruktur Marokkos zu stärken und den wachsenden Herausforderungen des Klimawandels zu trotzen. Die Partnerschaft soll dem ONCF helfen, Klimarisiken zu antizipieren, Anpassungslösungen für die Bahninfrastruktur zu konzipieren und das Schienennetz besser gegen extreme Wetterbedingungen zu wappnen.

Ein erstes Ziel besteht darin, die Klimarisiken zu bewerten, denen die marokkanische Bahn ausgesetzt ist. Der Fokus liegt dabei auf Wetterphänomenen wie Hitzewellen, Starkregen, Stürmen und Erosion. Im Anschluss sollen Anpassungslösungen für die am stärksten gefährdeten Gebiete und Infrastrukturen erarbeitet werden, um das Risiko von Schäden zu verringern. Abschließend wird eine langfristige Strategie entwickelt, um die marokkanische Bahn widerstandsfähiger und nachhaltiger zu machen und durch Klimaschäden und Betriebsunterbrechungen bedingte Kosten künftig klein zu halten.

Die technische Hilfe nutzt anerkannte Methoden zur Bewertung von Klimarisiken. Dazu gehören etwa die Klassifizierung von Infrastrukturen nach ihrer Vulnerabilität und Lösungen für mehr Widerstandsfähigkeit. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über 24 Monate und umfasst detaillierte Kartierungen, Vulnerabilitätsanalysen und technische Empfehlungen.

Für die EIB als EU-Klimabank ist diese Partnerschaft mit dem ONCF Teil eines breiten Ansatzes zur Förderung einer nachhaltigeren Verkehrsinfrastruktur. Sie steht in Einklang mit Marokkos Klimazielen und seiner Strategie, die CO 2 -Emissionen bis 2050 zu reduzieren.

EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris: „Die Partnerschaft mit dem ONCF ist Teil unseres starken Engagements, mit dem wir Marokko bei der Energiewende und der Klimaanpassung seiner Infrastruktur unterstützen. Die Eisenbahn verursacht bis zu 80 Prozent weniger CO 2 -Emissionen als der Straßenverkehr und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zu den Klimazielen des Landes. Mit der technischen Hilfe wollen wir die marokkanische Bahn widerstandsfähiger machen – für eine sichere und nachhaltige Zukunft. “

Mohamed Rabie Khlie, Generaldirektor des ONCF: „Die Partnerschaft mit der EIB zeigt, dass wir unsere Anpassungsstrategie für eine leistungsfähige und widerstandsfähige Infrastruktur fortsetzen und so die Position der Eisenbahn als Rückgrat einer nachhaltigen Mobilität festigen wollen.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Durchführung von Projekten in Schlüsselsektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.