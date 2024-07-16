Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Frankreich: La Banque Postale und die EIB unterzeichnen Partnerschaft und Kredit über 600 Mio. Euro

16 Juli 2024
EIB
  • La Banque Postale und die EIB verlängern ihre Partnerschaft um weitere 3 Jahre. Seit 2015 fördern sie gemeinsam regionale Projekte wie Breitbandausbau, Infrastruktur oder erneuerbare Energien
  • Sie unterzeichnen ein neues Kreditpaket über 600 Mio. Euro

 Das Paket besteht aus zwei getrennten Fonds mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

  • Energie- und Klimawende: Im Fokus stehen kleine und mittelgroße Projekte für Onshore-Windparks und Fotovoltaikanlagen, vor allem in Frankreich. Die Kredite sollen insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Projektgesellschaften gehen. Für diesen Teil des Pakets stehen insgesamt 400 Millionen Euro bereit. Pro Projekt gibt es maximal 50 Millionen Euro. Diese Investitionen dürften eine zusätzliche Kapazität von ca. 649 Megawatt Strom aus erneuerbaren Energien ermöglichen.
  • Schienenverkehr und nachhaltige Mobilität: Mit insgesamt 200 Millionen Euro werden Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel gefördert. Die Initiative unterstützt gezielt Projekte, die den Schienenverkehr modernisieren, sanieren und ausbauen und die städtische Mobilität in Frankreich und anderen europäischen Ländern verbessern (Schienenfahrzeuge für den Güter- und Personenverkehr, Elektrobusse, Straßenbahnen, U-Bahnen usw.). Dadurch gibt es mehr nachhaltige Mobilitätsmöglichkeiten, die den Verkehr auf die Schienen verlagern. So sind weniger Autos auf den Straßen unterwegs und der Verkehr in Frankreich wird dekarbonisiert.

Das unterzeichnete Kreditpaket zielt auf bestimmte Märkte und Projekte ab und ermöglicht insbesondere Anlagen- und Projektfinanzierungen über Zweckgesellschaften. Lange Laufzeiten (20 Jahre) ermöglichen dabei günstige Zinssätze. La Banque Postale muss die Mittel innerhalb von drei Jahren vergeben.

Serge Bayard, Managing Director Corporate und Investment Banking bei La Banque Postale: „Die erneute Partnerschaft zwischen La Banque Postale und der EIB finanziert Projekte zur Mobilität und Energiewende und unterstützt französische Unternehmen bei diesem Wandel mit attraktiven Konditionen. Mit diesen insgesamt 600 Millionen Euro können große nachhaltige Projekte umgesetzt werden. Damit setzen wir unser Engagement für die französischen Regionen fort.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Wir freuen uns über diese erneute Partnerschaft zwischen der EIB und La Banque Postale. Dadurch können Unternehmen leichter Projekte finanzieren, die die Energiewende und den Klimaschutz fördern und Treibhausgasemissionen reduzieren. Mit unseren Partnerbanken in Frankreich unterstützen wir die Kreditvergabe für Investitionen in erneuerbare Energien, sauberen Verkehr und Energieeffizienz. Für uns als Klimabank der EU hat das Priorität, und die innovative Finanzierungs-Partnerschaft mit La Banque Postale bringt uns hier voran.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors, die zu den Kernzielen der EU beitragen. 2023 war Frankreich mit einem Investitionsvolumen von 6,9 Milliarden Euro für erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz das Land mit den meisten EIB-Finanzierungen im Bereich Energiewende und grüne Transformation.

La Banque Postale

La Banque Postale bildet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften – darunter CNP Assurances – eine große internationale Allfinanz-Gruppe; nach Bilanzsumme ist sie im Euroraum die elftgrößte. Mit ihrem diversifizierten Geschäftsmodell und umfassenden Angebot betreut sie in Frankreich 20 Millionen Privatkunden, Unternehmen und lokale staatliche Akteure. La Banque Postale, eine Tochtergesellschaft der Gruppe La Poste, ist eine bürgernahe Bank mit landesweit 17 700 Anlaufstellen, darunter 7 000 Postfilialen. Mit ihrem Strategieplan « La Banque Postale 2030 » möchte sie Frankreichs Lieblingsbank werden und umfassende, integrierte Allfinanz-Dienstleistungen über alle Kanäle und drei Marken anbieten: La Banque Postale für alltägliche Bankdienstleistungen, Ma French Bank für Mobile Banking, und Louvre Banque Privée für das Private-Banking-Geschäft mit vermögenden Privatkunden.

La Banque Postale beschleunigt ihre Diversifikation und spezialisiert sich vor allem in den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Verbraucherkredite sowie Corporate und Investment Banking.

Als bürgernahe Bank setzt sich La Banque Postale für einen gerechten Wandel ein. Seit März 2022 ist sie offiziell ein „entreprise à mission“, wörtlich übersetzt ein Unternehmen mit Mission. Als solches muss sie ökologische und soziale Ziele in ihrer Satzung festschreiben. Dazu passt ihre Führungsrolle im Bereich Impact Finance, in dem nicht nur der finanzielle Gewinn, sondern auch eine positive soziale oder ökologische Wirkung im Vordergrund stehen. Bis 2040 möchte die Bank Netto-Null-Emissionen erreichen. Sie nimmt eine Top-Position in den nichtfinanziellen Ratings ein.

Projektübersicht

LBP ACTION POUR LE CLIMAT

The project consists of an intermediated lending facility in support of small to mid-sized renewable energy projects (onshore wind and solar photovoltaic) in France, Ireland and other EU Countries.

Unterzeichnet | 21/12/2023

LBP RAILWAY PAN-EUROPEAN

The project aims at supporting investments in sustainable railway (Modernization, rehabilitation and railway development investments projects) and urban mobility in France and across Europe.

Unterzeichnet | 18/06/2024

Kontakt

Andrea Morawski

Press Office

Referenz

2024-282-DE

