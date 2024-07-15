Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Italien: EIB vergibt 90 Mio. Euro für nachhaltigen Ausbau des Hafens von Livorno

15 Juli 2024
EIB
  • Finanziert wird der Bau des Containerterminals Darsena Europa
  • EIB bleibt mit Gesamtengagement von über 1,5 Mrd. Euro wichtigster Geldgeber der italienischen Hafenbehörden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) haben heute in Livorno eine Finanzierung über 90 Millionen Euro vereinbart. Der Unterzeichnung durch EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und AdSP MTS-Präsident Luciano Guerrieri wohnten auch der Präsident der Region Toskana Eugenio Giani, der Bürgermeister von Livorno Luca Salvetti und der Kommandant des Hafens von Livorno Gaetano Angora bei. Die Finanzierung unterstützt die Modernisierung und den Ausbau des Hafens und hilft, seine Produktivität, Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Der Hafen von Livorno ist Teil des transeuropäischen Verkehrskorridors Skandinavien-Mittelmeer (TEN-V). Die von der EIB bereitgestellten Mittel fließen in den Bau des Containerterminals Darsena Europa, der die Aufnahme internationaler Schiffe ermöglicht. Ziel des strategischen Bauvorhabens ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens zu stärken und die Sicherheit für die Schifffahrt zu erhöhen. Geplant sind neue Wellenbrecher und damit verbundene Baggerarbeiten, ein Rückhaltebereich für die beim Ausbaggern anfallenden Sedimente und ein neuer Zufahrtskanal zu den Hafenterminals.

Die Infrastrukturmaßnahmen erhöhen Effizienz und Sicherheit des Hafens und wappnen ihn gleichzeitig gegen potenzielle künftige Klimaereignisse, etwa einen Anstieg des Meeresspiegels. Die Küstenlinie wird durch eine Sandpipeline stabilisiert, die künftig die Sandküste nördlich der Arno-Mündung speisen soll.

Mit dieser Finanzierung beläuft sich das bisherige Engagement der EIB für Italiens Hafenbehörden auf über 1,5 Milliarden Euro. Die EU-Bank bleibt damit wichtigster Geldgeber der italienischen Häfen, die für die Anbindung des Landes und die nationale und europäische Wirtschaft strategisch wichtig sind.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Durch die neue Vereinbarung bekräftigt die EIB ihr Engagement für den Ausbau der italienischen Häfen, die für die Anbindung und Wettbewerbsfähigkeit des Landes eine Schlüsselrolle spielen. Mit einer besseren Infrastruktur, höheren Umschlagkapazität, technologischen Innovationen und einer höheren ökologischen Nachhaltigkeit wird sich der Hafen von Livorno zu einem führenden Drehkreuz für den Schiffsverkehr im Mittelmeerraum entwickeln.“

Luciano Guerrieri, Präsident der AdSP MTS: „Wir freuen uns sehr über die heutige Vereinbarung. Sie unterstreicht, wie sehr sich die führende Finanzierungseinrichtung der EU für den Ausbau des toskanischen Hafens stark macht und welche strategische Bedeutung das Containerterminal Darsena Europa hat. Die Umsetzung des Projekts wird von der Regierung und der Region Toskana politisch und finanziell voll unterstützt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.

Projektübersicht

PORTO LIVORNO - DARSENA EUROPA

Development of a new port area by expanding the existing facilities towards the sea, including new breakwaters, land reclamation and dredging works at the Port of Livorno (the "Project").

Unterzeichnet | 15/07/2024

Kontakt

Lorenzo Squintani

Press Office

Referenz

2024-279-DE

Teilen

Tags

  • Verkehr
  • Direktorium
  • Gelsomina VIGLIOTTI
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
14 Juli 2023

Italien: EIB und CDP vergeben 80 Millionen Euro für den Ausbau von zwei römischen Häfen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Cassa Depositi e Prestiti (CDP) haben zusammen etwa 80 Millionen Euro an die Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale für den Ausbau der Häfen von Civitavecchia und Fiumicino vergeben. Ziel des Projekts ist die Modernisierung und der Ausbau der Häfen von Rom, um ihre Produktivität zu erhöhen und den Passagierverkehr zu verbessern. Konkret stellt die EIB der Hafenbehörde 29 Millionen Euro in Form eines direkten Kredits bereit. Die CDP gibt weitere 50 Millionen Euro dazu, nachdem sie ihrerseits einen Kredit in gleicher Höhe von der EIB erhalten hat.

Verkehr Seeverkehr Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
10 Dezember 2021

Italien: EIB fördert klimaorientierten Ausbau des Hafens von Genua mit 300 Millionen Euro

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Rahmendarlehen von 300 Millionen Euro an die Hafenbehörde für das westliche Ligurische Meer (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidental). Damit beteiligt sich die Bank an der Finanzierung des größten Projekts zur Erneuerung des Hafengebiets am Ligurischen Meer seit 25 Jahren. Das Projekt lief schon vor dem Einsturz der Morandi-Brücke 2018 an, wurde nach der Katastrophe jedoch noch dringlicher. Verschiedene öffentliche Einrichtungen in der Region leiteten daraufhin ein ehrgeiziges Investitionsprogramm ein, das den Zugang zu ligurischen Häfen und Flughäfen verbessern soll.

Unternehmen Verkehr Klima Klimaschutzfinanzierungen Wirtschaft Finanzen Direktorium Gelsomina VIGLIOTTI Italien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
14 August 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.