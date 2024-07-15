Italien: EIB vergibt 90 Mio. Euro für nachhaltigen Ausbau des Hafens von Livorno

EIB

Finanziert wird der Bau des Containerterminals Darsena Europa

EIB bleibt mit Gesamtengagement von über 1,5 Mrd. Euro wichtigster Geldgeber der italienischen Hafenbehörden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) haben heute in Livorno eine Finanzierung über 90 Millionen Euro vereinbart. Der Unterzeichnung durch EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und AdSP MTS-Präsident Luciano Guerrieri wohnten auch der Präsident der Region Toskana Eugenio Giani, der Bürgermeister von Livorno Luca Salvetti und der Kommandant des Hafens von Livorno Gaetano Angora bei. Die Finanzierung unterstützt die Modernisierung und den Ausbau des Hafens und hilft, seine Produktivität, Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Der Hafen von Livorno ist Teil des transeuropäischen Verkehrskorridors Skandinavien-Mittelmeer (TEN-V). Die von der EIB bereitgestellten Mittel fließen in den Bau des Containerterminals Darsena Europa, der die Aufnahme internationaler Schiffe ermöglicht. Ziel des strategischen Bauvorhabens ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens zu stärken und die Sicherheit für die Schifffahrt zu erhöhen. Geplant sind neue Wellenbrecher und damit verbundene Baggerarbeiten, ein Rückhaltebereich für die beim Ausbaggern anfallenden Sedimente und ein neuer Zufahrtskanal zu den Hafenterminals.

Die Infrastrukturmaßnahmen erhöhen Effizienz und Sicherheit des Hafens und wappnen ihn gleichzeitig gegen potenzielle künftige Klimaereignisse, etwa einen Anstieg des Meeresspiegels. Die Küstenlinie wird durch eine Sandpipeline stabilisiert, die künftig die Sandküste nördlich der Arno-Mündung speisen soll.

Mit dieser Finanzierung beläuft sich das bisherige Engagement der EIB für Italiens Hafenbehörden auf über 1,5 Milliarden Euro. Die EU-Bank bleibt damit wichtigster Geldgeber der italienischen Häfen, die für die Anbindung des Landes und die nationale und europäische Wirtschaft strategisch wichtig sind.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Durch die neue Vereinbarung bekräftigt die EIB ihr Engagement für den Ausbau der italienischen Häfen, die für die Anbindung und Wettbewerbsfähigkeit des Landes eine Schlüsselrolle spielen. Mit einer besseren Infrastruktur, höheren Umschlagkapazität, technologischen Innovationen und einer höheren ökologischen Nachhaltigkeit wird sich der Hafen von Livorno zu einem führenden Drehkreuz für den Schiffsverkehr im Mittelmeerraum entwickeln.“

Luciano Guerrieri, Präsident der AdSP MTS: „Wir freuen uns sehr über die heutige Vereinbarung. Sie unterstreicht, wie sehr sich die führende Finanzierungseinrichtung der EU für den Ausbau des toskanischen Hafens stark macht und welche strategische Bedeutung das Containerterminal Darsena Europa hat. Die Umsetzung des Projekts wird von der Regierung und der Region Toskana politisch und finanziell voll unterstützt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Kernzielen der EU beitragen. Sie finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den vergangenen fünf Jahren hat die EIB-Gruppe über 58 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereitgestellt.